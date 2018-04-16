В Приангарье из-за жалоб закрыли завод древесного угля

В понедельник, 16 апреля, по требованию прокуратуры Шелеховский районный суд прекратил деятельность завода по производству древесного угля. Как сообщает IrkutskMedia, руководство предприятия не имело разрешения на выбросы вредных веществ. Кроме того в ходе проверки выяснилось, что бизнесмен нарушил требования природоохранного законодательства и установил больше десятка углевыжигательных печей на арендованном земельном участке.

После того как местные жители начали жаловаться началась проверка. В результате по решению суда предприниматель вынужден был освободить участок от углевыжигательных печей и очистить от древесных отходов.

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