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Более 60 урн покрасили в районе Якиманка
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Более 60 урн покрасили в районе Якиманка 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка» покрасили 66 урн во дворах в рамках месячника по благоустройству. Об этом стало известно 16 апреля.
— Всего в районе 189 урн. Все они будут покрашены до 30 апреля. Из 66 обновленных урн 53 нуждались в ремонте. Специалисты устранили все поломки, — рассказал заместитель директора учреждения по общим вопросам Алексей Кошуркин.
Он добавил, что решение о ремонте остальных урн будет принято на месте сотрудниками управляющей организации. Они внимательно осмотрят объекты и при необходимости устранят поломки.
Напомним, первый общегородской субботник прошел в районе 14 апреля. В нем приняли участие глава управы Елена Макарова, местные жители и активисты. Следующее такое мероприятие запланировано на 21 апреля.
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