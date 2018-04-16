Более 60 урн покрасили в районе Якиманка

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка» покрасили 66 урн во дворах в рамках месячника по благоустройству. Об этом стало известно 16 апреля.

— Всего в районе 189 урн. Все они будут покрашены до 30 апреля. Из 66 обновленных урн 53 нуждались в ремонте. Специалисты устранили все поломки, — рассказал заместитель директора учреждения по общим вопросам Алексей Кошуркин.

Он добавил, что решение о ремонте остальных урн будет принято на месте сотрудниками управляющей организации. Они внимательно осмотрят объекты и при необходимости устранят поломки.