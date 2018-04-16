Туристический логотип Санкт-Петербурга должен исчезнуть по решению суда

Иллюстрации artlebedev.ru Сегодня, 16 апреля, суд рассмотрел и удовлетворил жалобу на решение нижестоящей инстанции о законности предписания Санкт-Петербургского УФАС и расторжении контракта на создание логотипа города со студией Лебедева. Это означает, что спустя два года споров и судов, логотип должен исчезнуть из городской среды и рекламных материалов. Новость журналистам Sostav прокомментировал Борис Григорьев , директор рекламного агентства «Григорьев Борис и партнеры», подавший в суд по этому делу два года назад.

Борис Григорьев, управляющий партнёр маркетинговой компании «Григорьев Борис и партнёры»:

«У нас была основная задача не судиться и выигрывать суд, а чтобы этот логотип городом Санкт-Петербургом и его правительством не использовался. Поэтому в решении ФАС, подержанного судом, сказано о том, что договор должен быть расторгнут, и дано предписание о прекращении использования этого знака».

Напомним, в конце 2015 года студия Лебедева разработала серию туристических логотипов города, шрифт, оформление рекламных плакатов и другой имиджевой продукции. За право использования логотипа комитет заплатил один рубль.

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В 2016 году компания «Григорьев Борис и партнеры» подала иск в ФАС, которая рассмотрела дело и вынесла решение. Затем Комитет по туризму оспорил это решение в суде. Суд вынес решение в пользу ФАС. Далее Комитет написал апелляцию на это решение, которую суд поддержал.

В конце 2017 года Артемий Лебедев написал у себя на странице в соцсети о том, что «эпопея с логотипом Санкт-Петербурга завершилась (в лучшую из сторон)».

Завершение эпопеи с логотипом Санкт-Петербурга (в лучшую из сторон) Тринадцатый арбитражный апелляционный суд г…

Опубликовано Артемием Лебедевым 24 ноября 2017 г.

«Однако сегодня наша кассационная жалобы была удовлетворена, то есть решение первой инстанции оставили в силе. Конечно, есть возможность опротестовать это каким-то образом, но у меня есть ощущения, что делать этого никто не будет», — прокомментировал истец Борис Григорьев.

Весь процесс длился два года, за это время логотип вжился в городскую среду, а также участвовал в рекламных кампаниях во нескольких городах мира.

«В информационную эру это беда, что нам потребовалось два года. Однако точка еще не стоит. Есть только решение суда о том, что позиция всего рекламного сообщества, которое я представляю, в споре с комитетом по туризму Петербуга правильная. Вторая большая задача — следить, чтобы решение суда было исполнено в полном объеме, и администрация перестала использовать этот знак», — заключил Борис Григорьев.