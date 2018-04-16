Ещё
Туристический логотип Санкт-Петербурга должен исчезнуть по решению суда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристический логотип Санкт-Петербурга должен исчезнуть по решению суда 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Иллюстрации artlebedev.ru  Сегодня, 16 апреля, суд рассмотрел и удовлетворил жалобу на решение нижестоящей инстанции о законности предписания Санкт-Петербургского УФАС и расторжении контракта на создание логотипа города со студией Лебедева. Это означает, что спустя два года споров и судов, логотип должен исчезнуть из городской среды и рекламных материалов. Новость журналистам Sostav прокомментировал Борис Григорьев, директор рекламного агентства «Григорьев Борис и партнеры», подавший в суд по этому делу два года назад.
Борис Григорьев, управляющий партнёр маркетинговой компании «Григорьев Борис и партнёры»:
«У нас была основная задача не судиться и выигрывать суд, а чтобы этот логотип городом Санкт-Петербургом и его правительством не использовался. Поэтому в решении ФАС, подержанного судом, сказано о том, что договор должен быть расторгнут, и дано предписание о прекращении использования этого знака».
Напомним, в конце 2015 года студия Лебедева разработала серию туристических логотипов города, шрифт, оформление рекламных плакатов и другой имиджевой продукции. За право использования логотипа комитет заплатил один рубль.
fs disable
В 2016 году компания «Григорьев Борис и партнеры» подала иск в ФАС, которая рассмотрела дело и вынесла решение. Затем Комитет по туризму оспорил это решение в суде. Суд вынес решение в пользу ФАС. Далее Комитет написал апелляцию на это решение, которую суд поддержал.
В конце 2017 года Артемий Лебедев написал у себя на странице в соцсети о том, что «эпопея с логотипом Санкт-Петербурга завершилась (в лучшую из сторон)».
Завершение эпопеи с логотипом Санкт-Петербурга (в лучшую из сторон) Тринадцатый арбитражный апелляционный суд г…
Опубликовано Артемием Лебедевым 24 ноября 2017 г.
«Однако сегодня наша кассационная жалобы была удовлетворена, то есть решение первой инстанции оставили в силе. Конечно, есть возможность опротестовать это каким-то образом, но у меня есть ощущения, что делать этого никто не будет», — прокомментировал истец Борис Григорьев.
Весь процесс длился два года, за это время логотип вжился в городскую среду, а также участвовал в рекламных кампаниях во нескольких городах мира.
«В информационную эру это беда, что нам потребовалось два года. Однако точка еще не стоит. Есть только решение суда о том, что позиция всего рекламного сообщества, которое я представляю, в споре с комитетом по туризму Петербуга правильная. Вторая большая задача — следить, чтобы решение суда было исполнено в полном объеме, и администрация перестала использовать этот знак», — заключил Борис Григорьев.
Sostav.ru: последние новости
«Газпром-медиа» создает студию для производства премиального видеоконтента Mail.Ru Group запускает агрегатор товаров аптечных сетей Райффайзенбанк отказался работать с российскими санкционными компаниями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы70
Согласована единая позиция по Сирии256
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии49
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии300
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение