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В Перу найдены захоронения древних людей с четырьмя ногами
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В Перу найдены захоронения древних людей с четырьмя ногами 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
В Перу археологи при раскопках в городе Уанчако в регионе Ла-Либертад обнаружили загадочные захоронения возрастом около 1900 лет, в которых найдены человеческие скелеты с «лишними» конечностями. Об этом сообщает National Geographic.
Всего найдено 54 захоронения, возраст которых составляет около 1900 лет. Они относятся к малоизученной культуре Виру (100-750 гг. н. э.). Сообщается, что 30 захоронений содержали не только полные скелеты, но и дополнительные руки и ноги. Например, в могиле взрослого мужчины вдоль тела были уложены две левые ноги.
Подобный ритуал был характерен для культуры Виру. Предварительное исследование показало, что и на полных скелетах, и на дополнительных останках имеются следы травм, нанесенных как острым, так и тупым оружием. Возможно, погибшие были погребены с особыми почестями, считает руководитель раскопок Виктор Кампанья.
Археологи предположили, что дополнительные конечности могли быть принесены в жертву — для сопровождения мертвых в загробной жизни. Лабораторный анализ поможет определить, существовала ли родственная связь между погребенными и владельцами «лишних» рук и ног.
Напомним, что ранее древние захоронения были обнаружены в столице региона городе Трухильо.
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