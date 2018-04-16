В Перу найдены захоронения древних людей с четырьмя ногами

Перу археологи при раскопках в городе Уанчако в регионе Ла-Либертад обнаружили загадочные захоронения возрастом около 1900 лет, в которых найдены человеческие скелеты с «лишними» конечностями. Об этом сообщает National Geographic.

Всего найдено 54 захоронения, возраст которых составляет около 1900 лет. Они относятся к малоизученной культуре Виру (100-750 гг. н. э.). Сообщается, что 30 захоронений содержали не только полные скелеты, но и дополнительные руки и ноги. Например, в могиле взрослого мужчины вдоль тела были уложены две левые ноги.

Подобный ритуал был характерен для культуры Виру. Предварительное исследование показало, что и на полных скелетах, и на дополнительных останках имеются следы травм, нанесенных как острым, так и тупым оружием. Возможно, погибшие были погребены с особыми почестями, считает руководитель раскопок Виктор Кампанья.

Археологи предположили, что дополнительные конечности могли быть принесены в жертву — для сопровождения мертвых в загробной жизни. Лабораторный анализ поможет определить, существовала ли родственная связь между погребенными и владельцами «лишних» рук и ног.

Напомним, что ранее древние захоронения были обнаружены в столице региона городе Трухильо.