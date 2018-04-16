Закон о тишине ужесточат в Нижегородской области

Изменения в областной закон «Об обеспечении тишины и покоя» будут внесены с учетом мнений нижегородцев.

Правительство региона организовало общественные слушания по проекту изменений в «закон о тишине». Свое мнение жители области могут высказать в сети Интернет. Документ размещен на официальном сайте правительства Нижегородской области

Законопроектом предлагается изменить периоды времени, в которые жителям домов разрешается, например, проводить ремонтные работы, или слушать громкую музыку.

В будние дни предлагается установить период тишины с 20.00 до 7.00 часов (в действующей редакции закона шуметь нельзя с 22.00 до 7.00). В субботу, воскресенье, а так же нерабочие праздничные дни — с 20:00 до 10:00 (сейчас в законе прописано — с 23:00 до 10:00).

Изменения в закон будут внесены с учетом жалоб нижегородцев, от которых поступают сообщения о проведении шумных ремонтных работ в многоквартирных домах до позднего вечера.

Как сообщил председатель комитета ОЗС по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Олег Шавин , эта проблема особенно актуальна для новостроек, где ремонт может вестись годами.

Замечания и предложения по внесению изменений в закон «О тишине» принимает профильный комитет регионального парламента до 20 апреля по адресу электронной почты kgkhzsno@sinn.ru.

Нпомим, депутаты ОЗС предложили приостановить действие закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан» на время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.