Ещё
Антирейтинг УК Поморья возглавили компании «МИР» и «Архангельск»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антирейтинг УК Поморья возглавили компании «МИР» и «Архангельск» 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В списке злостных нарушителей УК Поморья лидерами оказались управляющие компании «МИР» и «Архангельск». По информации областной Госжилинспекции, именно на эти компании за три месяца 2018-го поступило больше всего жалоб.
— Более чем в половине проверочных мероприятий, проведенных по данным жалобам, информация о нарушениях подтверждалась, — уточнили в ведомстве.
ООО «УК МИР» оказалась первой и в списке лицензиатов, не исполнявших предписания инспекции. Семь предписаний остались неисполненными компанией надлежащим образом или не исполнены совсем. «Поморье» не исполнила два предписания, по одному — «УК Левобережье-2», УК «Архангельск», «ОберегЪ», «Архжилсервис», «УК Держава», «ТОРН-1» «Управляющая жилищная компания». Все перечисленные компании работают в Архангельске. Дополнительную работу, по мнению специалистов инспекции, с нерадивыми УК должен провести глава города и суд, куда специалисты уже отправили иски.
Ситуация с УК по-прежнему остается напряженной. Люди добиваются необходимой помощи часто после публикаций в соцсетях и СМИ. Жильцы дома на улице Орджоникидзе, за который отвечает УК «Поморье», остались один на один с бытовой проблемой, когда отходы канализации стали подниматься вверх. Еще одни подопечные ООО «Поморье» — жильцы дома 9 на улице Каботажная — неделю не имели возможности помыться, налить из-под крана воды, помыть посуду. В марте около 20 домов компании «МИР» также имели проблемы с водой, в управляющей компании жильцам обезвоженного дома 13 на улице Суфтина сказали, что такого дома не существует.
29.ru: последние новости
Мечта ребенка 90-х: как архангелогородец объехал Америку с соломбальским триколором «Сами себя съедаем»: губернатор Поморья рассказал, почему загибается бизнес на Севере Основателю самопровозглашенной республики из Северодвинска дали 6 лет колонии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы70
Согласована единая позиция по Сирии257
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии49
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии301
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение