Антирейтинг УК Поморья возглавили компании «МИР» и «Архангельск»

В списке злостных нарушителей УК Поморья лидерами оказались управляющие компании «МИР» и «Архангельск». По информации областной Госжилинспекции, именно на эти компании за три месяца 2018-го поступило больше всего жалоб.

— Более чем в половине проверочных мероприятий, проведенных по данным жалобам, информация о нарушениях подтверждалась, — уточнили в ведомстве.

ООО «УК МИР» оказалась первой и в списке лицензиатов, не исполнявших предписания инспекции. Семь предписаний остались неисполненными компанией надлежащим образом или не исполнены совсем. «Поморье» не исполнила два предписания, по одному — «УК Левобережье-2», УК «Архангельск», «ОберегЪ», «Архжилсервис», «УК Держава», «ТОРН-1» «Управляющая жилищная компания». Все перечисленные компании работают в Архангельске . Дополнительную работу, по мнению специалистов инспекции, с нерадивыми УК должен провести глава города и суд, куда специалисты уже отправили иски.

Ситуация с УК по-прежнему остается напряженной. Люди добиваются необходимой помощи часто после публикаций в соцсетях и СМИ. Жильцы дома на улице Орджоникидзе, за который отвечает УК «Поморье», остались один на один с бытовой проблемой, когда отходы канализации стали подниматься вверх. Еще одни подопечные ООО «Поморье» — жильцы дома 9 на улице Каботажная — неделю не имели возможности помыться, налить из-под крана воды, помыть посуду. В марте около 20 домов компании «МИР» также имели проблемы с водой, в управляющей компании жильцам обезвоженного дома 13 на улице Суфтина сказали, что такого дома не существует.