Ещё
Имя Полины Ванеевой внесут в Книгу Почета Калуги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

Имя Полины Ванеевой внесут в Книгу Почета Калуги 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Имя актрисы Калужского областного драматического театра, народной артистки РСФСР Полины Георгиевны Ванеевой посмертно будет внесено в Книгу Почета Калуги. Это предложение 16 апреля рассматривалось на заседании комитета по правовому обеспечению местного самоуправления городской думы и получило поддержку депутатов. Поддержку комитета также получило предложение присвоить звание «Почетный гражданин Калуги» полковнику Михаилу Краснопивцеву, командиру 473-го полка 154-й стрелковой дивизии, освобождавшей Калугу в декабре 1941 года. Фото пресс-службы городской думы Калуги Кроме того, депутаты поддержали предложение наградить знаком «За личный вклад в развитие Калуги» начальника управления по работе с населением Ингу Грибанскую и одобрили кандидатуры на присвоение звания «Заслуженный работник города Калуги». В списке 27 человек. Среди них — педагоги, медики, спортсмены, строители, работники сельского хозяйства и промышленности, деятели науки и культуры деятели. Депутаты также одобрили предложение провести 23 мая в Калуге День территориального общественного самоуправления, а 23 июня — День выпускников. Было одобрено и предложение об упразднении избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга», полномочия которой ранее были переданы территориальной избирательной комиссии Московского округа Калуги.
Калуга 24: последние новости
Пропал 37-летний мужчина Путин поручил построить в Козельском районе бассейн Сенатор Клинцевич потребовал смертной казни для обнинского педофила
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы69
Согласована единая позиция по Сирии257
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии49
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии301
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение