Имя Полины Ванеевой внесут в Книгу Почета Калуги 

Имя актрисы Калужского областного драматического театра, народной артистки РСФСР Полины Георгиевны Ванеевой посмертно будет внесено в Книгу Почета Калуги. Это предложение 16 апреля рассматривалось на заседании комитета по правовому обеспечению местного самоуправления городской думы и получило поддержку депутатов. Поддержку комитета также получило предложение присвоить звание «Почетный гражданин Калуги» полковнику Михаилу Краснопивцеву, командиру 473-го полка 154-й стрелковой дивизии, освобождавшей Калугу в декабре 1941 года. Фото пресс-службы городской думы Калуги Кроме того, депутаты поддержали предложение наградить знаком «За личный вклад в развитие Калуги» начальника управления по работе с населением Ингу Грибанскую и одобрили кандидатуры на присвоение звания «Заслуженный работник города Калуги». В списке 27 человек. Среди них — педагоги, медики, спортсмены, строители, работники сельского хозяйства и промышленности, деятели науки и культуры деятели. Депутаты также одобрили предложение провести 23 мая в Калуге День территориального общественного самоуправления, а 23 июня — День выпускников. Было одобрено и предложение об упразднении избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга», полномочия которой ранее были переданы территориальной избирательной комиссии Московского округа Калуги.