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Специалисты рассказали, когда ждать ледохода на Ямале
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Специалисты рассказали, когда ждать ледохода на Ямале 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В некоторых регионах уже подсчитывают ущерб от весенних наводнений, в других только встречают большую воду. В какие дни гидрологи ждут первую волну на Ямале?
По прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ямальские реки освободятся от зимних оков примерно в те же даты, что и в прежние годы. В частности, Обь в районе Мужей начнет освобождаться ото льда 20 мая, в районе Салехарде — 26 мая. В этот же день лед тронется на реке Надым в районе одноименного города.
Ледоход на реке Таз в районе Красноселькупа ожидается 28 мая. В Тарко-Сале 29 мая Пяку-Пур может освободиться от зимнего панциря. Ледоход на реке Таз в районе Красноселькупа прогнозируется на 28 мая, на этой же водной артерии в Тазовском — 11 июня. Пур в районе Уренгоя скинет ледяную одежду 2 июня.
По словам Михаила Кузнецова, начальника отдела гидрологии Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, допустимая погрешность прогноза составляет плюс-минус пять дней. Также он отметил, что уровень половодья предполагается в пределах средних многолетних показателей.
Как будет на самом деле, зависит от того, насколько быстро потеплеет и как начнет прибывать вода.
Напомним, в Салехарде ледоход стал своеобразным природным аттракционом. Ломающиеся с грохотом льдины собирают массу зрителей, на берегу устраивают концерты в честь первой волны и гулянья, сжигают чучело ведьмы.
Что творилось на переправе в прошлом году, смотрите здесь.
А как в 2016-м гуляли, не дождавшись шумного сопровождения, — тут.
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