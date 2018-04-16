С судебными приставами можно будет общаться онлайн

В соответствии с предлагаемой концепцией законопроекта, любые сведения, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будут доступны сторонам исполнительного производства в форме электронных документов на едином портале государственных и муниципальных услуг. «Взаимодействие пристава и сторон исполнительного производства через ЕПГУ возможно лишь при согласии гражданина», — подчеркивается в документе.

Кроме того, «предусматривается возможность направления извещений лицам, участвующим в исполнительном производстве, путем отправки им с их согласия CMC-сообщения».

Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности деятельности Федеральной службы судебных приставов и уровня реализации прав и законных интересов граждан, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.