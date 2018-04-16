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С судебными приставами можно будет общаться онлайн
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С судебными приставами можно будет общаться онлайн 

Банки.ру 1 час назад
Фото: ИА Гарант
Депутаты думской фракции «Единой России» внесли проект закона, упрощающий систему взаимодействия гражданина с судебным приставом. Как уточняется на сайте нижней палаты российского парламента, авторами законопроекта выступили заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев и заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Александр Грибов.
В соответствии с предлагаемой концепцией законопроекта, любые сведения, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будут доступны сторонам исполнительного производства в форме электронных документов на едином портале государственных и муниципальных услуг. «Взаимодействие пристава и сторон исполнительного производства через ЕПГУ возможно лишь при согласии гражданина», — подчеркивается в документе.
Кроме того, «предусматривается возможность направления извещений лицам, участвующим в исполнительном производстве, путем отправки им с их согласия CMC-сообщения».
Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности деятельности Федеральной службы судебных приставов и уровня реализации прав и законных интересов граждан, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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