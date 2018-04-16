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Приставы смогут рассылать уведомления СМС-сообщениями
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Приставы смогут рассылать уведомления СМС-сообщениями 

Legal.Report 1 час назад
В Госдуму внесен проект поправок в закон об исполнительном производстве, которыми разрешается направлять извещения судебных приставов через портал госуслуг или с помощью СМС-сообщений.
Инициатором законопроекта стала группа видных депутатов-единороссов. Документом предлагается установить, что любая информация об исполнительном производстве, в том числе процессуальные документы, будут доступны сторонам исполнительного производства в форме электронных документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Техническая возможность такой рассылки документов уже существует. Кроме того, правительством РФ уже установлены условия, при соблюдении которых участник исполнительного производства будет считаться извещенным. Среди них — регистрация лица на портале госуслуг, подача им заявления к оператору портала о возможности направления ему от госорганов юридически значимых уведомлений в электронной форме, а также факт его захода в личный кабинет на портале с использованием единой системы идентификации и аутентификации. Через портал госуслуг в будущем можно будет и пожаловаться на действия или бездействие приставов.
Кроме того, законопроектом предусматривается возможность направления извещений лицам, участвующим в исполнительном производстве, с помощью СМС-сообщений. Согласие лица на такой способ его извещения должно быть подтверждено распиской, в которой наряду с данными об этом лице и его согласием на уведомление указывается номер его мобильного телефона, на который необходимо направлять извещение.
Предполагается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу с января 2019 года.
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