Приставы смогут рассылать уведомления СМС-сообщениями

Госдуму внесен проект поправок в закон об исполнительном производстве, которыми разрешается направлять извещения судебных приставов через портал госуслуг или с помощью СМС-сообщений.

Инициатором законопроекта стала группа видных депутатов-единороссов. Документом предлагается установить, что любая информация об исполнительном производстве, в том числе процессуальные документы, будут доступны сторонам исполнительного производства в форме электронных документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Техническая возможность такой рассылки документов уже существует. Кроме того, правительством РФ уже установлены условия, при соблюдении которых участник исполнительного производства будет считаться извещенным. Среди них — регистрация лица на портале госуслуг, подача им заявления к оператору портала о возможности направления ему от госорганов юридически значимых уведомлений в электронной форме, а также факт его захода в личный кабинет на портале с использованием единой системы идентификации и аутентификации. Через портал госуслуг в будущем можно будет и пожаловаться на действия или бездействие приставов.

Кроме того, законопроектом предусматривается возможность направления извещений лицам, участвующим в исполнительном производстве, с помощью СМС-сообщений. Согласие лица на такой способ его извещения должно быть подтверждено распиской, в которой наряду с данными об этом лице и его согласием на уведомление указывается номер его мобильного телефона, на который необходимо направлять извещение.

Предполагается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу с января 2019 года.