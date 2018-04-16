Ещё
«Орелстройконтракт» будет достраивать «Титаник»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Орелстройконтракт» будет достраивать «Титаник» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловская областная клиническая больница заключила контракт с единственным участником электронного аукциона на продолжение строительства многопрофильного медицинского центра.
Судя по сметам, «Орелстройконтракт» займется дорогами. В течение 60 календарных дней со дня заключения договора подрядчик должен вывезти строительный мусор, уплотнить грунт, заасфальтировать проезды, тротуары и площадки. Стоимость контракта немногим более 3,1 млн рублей.
Все виды работ по строительству многопрофильного медицинского центра должны быть выполнены лично в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, указано в документах.
Напомним, многопрофильный медцентр строится в Орле с 2007 года. 200 млн рублей субсидии из федерального бюджета, выделенных на строительство многопрофильного медицинского центра в 2017 году по федеральной целевой программе «Развитие здравоохранения», не были освоены. При правительстве Орловской области в начале апреля 2018 года была создана специальная рабочая группа, которая должна определить дальнейшую судьбу «Титаника».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Два сценария «Титаника»: Клычков выбирает лучший
Сообщение «Орелстройконтракт» будет достраивать «Титаник» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орел заказал оценку уязвимости мостов с использованием «модели нарушителя» Клычков запретил выдавать разрешения на строительство Депутаты согласовали перевод земли под завод ПВХ-покрытий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы70
Согласована единая позиция по Сирии257
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии49
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии301
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение