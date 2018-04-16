«Орелстройконтракт» будет достраивать «Титаник»

Орловская областная клиническая больница заключила контракт с единственным участником электронного аукциона на продолжение строительства многопрофильного медицинского центра.

Судя по сметам, «Орелстройконтракт» займется дорогами. В течение 60 календарных дней со дня заключения договора подрядчик должен вывезти строительный мусор, уплотнить грунт, заасфальтировать проезды, тротуары и площадки. Стоимость контракта немногим более 3,1 млн рублей.

Все виды работ по строительству многопрофильного медицинского центра должны быть выполнены лично в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, указано в документах.

Напомним, многопрофильный медцентр строится в Орле с 2007 года. 200 млн рублей субсидии из федерального бюджета, выделенных на строительство многопрофильного медицинского центра в 2017 году по федеральной целевой программе «Развитие здравоохранения», не были освоены. При правительстве Орловской области в начале апреля 2018 года была создана специальная рабочая группа, которая должна определить дальнейшую судьбу «Титаника».

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