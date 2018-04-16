Россия разочаровала бы русофилов

В 50-е годы прошлого века один итальянский промышленник столкнулся с серьезной проблемой: несколько профсоюзных лидеров подстрекали рабочих к забастовке и пропагандировали коммунистические идеи, ставя в образец Советский Союз.

Тогда находчивому предпринимателю в голову пришла оригинальная идея — бесплатно отправить самых ярых профсоюзных активистов на 15 дней в страну «рабочих и крестьян». В СССР «красные» борцы за права рабочих собственными глазами увидели отсталость советской экономики, бесправие рабочих, скромные зарплаты, не зависящие от реального труда, длинные очереди за дешевой колбасой, отсутствие бытовой техники в домах, жилье в коммуналках площадью десять квадратных метров с одной ванной и кухней на всех, очереди за автомобилем, затягивающиеся на 15 лет, и многие другие «блага» реального социализма. Поэтому в Италию профсоюзные лидеры вернулись тише воды ниже травы. Больше никогда им и в голову не приходило говорить про коммунизм!

Я считаю, что такую же «обзорную экскурсию» по России нужно организовать сейчас для некоторых так называемых сербских патриотов и русофилов, национал-коммунистов, антизападников, православных фанатиков и противников европейской интеграции, которые добиваются того, чтобы Сербия отказалась от европейских стандартов и вступления в Европейский Союз и превратилась в российскую губернию, вступила в Евразийский союз , вошла в восточную военную организацию и изнутри реформировалась по образу и подобию российского общества. Поскольку большинство из них никогда не бывало в России, им неизвестно подлинное состояние дел в этом государстве, но я не сомневаюсь, что результаты этой «обзорной экскурсии» были такими же, как и в случае итальянских профсоюзных лидеров.

Если оставить в стороне Москву , о которой даже сами россияне говорят, что это не настоящая Россия, всего в 40 километрах от Красной площади они увидели бы удручающую неразвитость сел и городов, отсутствие новых объектов, построенных после распада СССР 27 лет назад, разрушенные и брошенные деревянные дома, заброшенные жилые кварталы с обветшавшими фасадами, полки супермаркетов, на которых мало российских товаров (даже водка и чай там импортные), катастрофически плохие дороги, испещренные глубокими ямами, без разметки, «шоссе» без защитных ограждений, старые заправки с немытыми или закрытыми туалетами. Они увидели бы повсюду памятники лидеру Октябрьской революции Владимиру Ильичу Ленину, а кое-где — и Иосифу Виссарионовичу Сталину. Таблички с названиями улиц в честь Маркса, Энгельса, Кирова, Октябрьской революции, Коминтерна и комсомола подтвердили бы им, что мало что и очень медленно меняется в отношении прошлого. Наши «делегаты» увидели бы в России все контрасты из-за вопиющих различий в жизни богатых и бедных. На недавней конференции Фонда единства православных народов, на которой я присутствовал в городе Калуге , были обнародованы данные, полученные российским ученым Дмитрием Фоминым . За период с 1995 по 2015 год, то есть за время новых экономических и социальных отношений в России, материальные потери страны были сопоставимы с ущербом, нанесенным Второй мировой войной в 1941 — 1945 годах. «Этот невероятный объем потерь требует безотлагательных мер для скорейшего восстановления утраченного потенциала. В этой связи необходимо перераспределение национальных богатств, которые сегодня сконцентрированы в руках узкого круга самых богатых граждан России. В противном случае страна столкнется с переделом, диспропорцией и дисбалансом во всех сферах жизни», — предостерег Фомин. Наши антиевропейцы и антизападники обязательно узнали бы, что годовой ВНП всей огромной России с 150-миллионным населением меньше, чем у штата Нью-Йорк , одного из 50 штатов США , а российский экспорт меньше, чем у малюсенькой Бельгии . Кроме того, сельское хозяйство такой же маленькой Голландии несопоставимо больше, чем у самой большой страны на земле, а компания Apple зарабатывает на продаже приложений больше, чем вся российская энергетика на продаже нефти и газа.

Когда наши русофилы упомянут о политическом или военном союзе с Россией, о ракетных системах С-300, которые будут защищать Сербию, и будут рассуждать о том, что российские МИГи за два часа долетят до Косово, им просто стоит кое-что напомнить. В 1992 году Россия не наложила вето в Совете Безопасности ООН , когда против Сербии и Черногории вводились санкции. Россия промолчала и ничего не сделала в 1999 году, когда союзный парламент принял решение о вступлении Югославии в Союз России и Белоруссии . Стоит также напомнить о выведении российского военного контингента из Косово в 2003 году и о невозможности полетов над территориями государств, которые вступили в НАТО и находятся между Сербией и Россией. В этом смысле поучительно и послание, отправленное российским руководством главе нашей дипломатии, которому дали понять, что Сербию не могут принять в Евразийский союз, ведь мы не граничим с его членами и удалены от них на тысячи километров.

Варшавский договор и Советский Союз внутри него не выдержали политического и экономического соперничества с Западом, в особенности гонки вооружений, поэтому наивно полагать, что России это удастся, учитывая ее изможденную экономику и изоляцию, даже если Сербия ей будет помогать.

Поэтому России лучше прекратить конфронтацию и вернуться к договоренностям и сотрудничеству с Западом. А Сербии было бы лучше продолжить путь к Европейскому Союзу и НАТО. Россия не должна ей мешать, поскольку в российских же интересах обрести в лице этих организаций надежных друзей и партнеров.

Автор — заместитель председателя партии «Сербское движение обновления»