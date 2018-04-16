Ещё
В Москве украли барокамеру, в которой тренировались космонавты в СССР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

В Москве украли барокамеру, в которой тренировались космонавты в СССР 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
В пресс-службе московского музея космонавтики РИА Новости рассказали о краже одного из экспонатов — старой барокамеры.
Ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что была украдена барокамера, в которой могли тренироваться первые советские космонавты. В музее сообщили, что барокамера была украдена из реставрационной мастерской. Пока неизвестно, кто тренировался в украденной барокамере, поэтому специалисты не могут определить и сумму ущерба, так как она зависит от ценности экспоната.
«Космонавт ВВС». Как Гагарин служил на Севере и кто сделал его майором?
Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные документы, связанные с военной службой первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Подробнее.
Аргументы и Факты: последние новости
Госдеп назвал условие возвращения к диалогу с Сирией Врио главы Кемеровской области уволил четырех заместителей Пентагон отрицает, что сирийские ПВО сбивали американские «Томагавки»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы69
Согласована единая позиция по Сирии257
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии49
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии301
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение