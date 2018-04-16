В Москве украли барокамеру, в которой тренировались космонавты в СССР 

В пресс-службе московского музея космонавтики РИА Новости рассказали о краже одного из экспонатов — старой барокамеры.
Ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что была украдена барокамера, в которой могли тренироваться первые советские космонавты. В музее сообщили, что барокамера была украдена из реставрационной мастерской. Пока неизвестно, кто тренировался в украденной барокамере, поэтому специалисты не могут определить и сумму ущерба, так как она зависит от ценности экспоната.
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