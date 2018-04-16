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В Пермском крае сотрудники полиции и общественники организовали фестиваль «ЮИД в кругу друзей»
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В Пермском крае сотрудники полиции и общественники организовали фестиваль «ЮИД в кругу друзей» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники полиции и представители Общественного совета при межмуниципальном отделе полиции Кунгурского района провели в одном из центров досуга городской фестиваль в честь 45-летия юидовского движения в России. В мероприятии приняли участие более 180 юных инспекторов движения из восьми школ города.
Перед началом основной части праздника в фойе центра досуга прошла выставка коллажей, рассказывающая о деятельности юидовцев по пропаганде безопасности дорожного движения. Кроме того, гости смогли рассмотреть фотографии, отражающие 10-летнюю историю движения ЮИД в Кунгуре. На мероприятии была организована специальная зона, в которой все желающие с удовольствием фотографировались на память об этом дне.
Фестиваль был открыт просмотром фильма об истории создания первых отрядов юных инспекторов движения в Кунгуре и о том, как совместно с сотрудниками Госавтоинспекции современное поколение юидовцев ведет пропагандистскую работу и формирует культуру поведения на проезжей части как своих сверстников, так и взрослых участников дорожного движения.
Полицейские вручили грамоты и памятные подарки самым активным и творческим ребятам. Они пожелал им продолжать и сохранять традиции движения ЮИД, овладевать знаниями дорожной грамоты и делиться ими со своими сверстниками.
Самой яркой частью фестиваля стали выступления ребят из объединения ЮИД одной из местных школ. Мальчишкам и девчонкам, исполняющим гимн ЮИД, подпевал весь зал. Одним из зрелищных номеров стал танец со световозвращающими элементами «Позаботься о себе, будь заметней в темноте». Все зрители, сидящие в зале, поддержали номер и устроили настоящий флешмоб с фликерами.
В завершение праздника представители Общественного совета вручили благодарственные письма педагогам-руководителям ЮИД, представителям Управления образования города и средств массовой информации. Общественницы выразили признательность всем, кто помогает органам правопорядка в реализации профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории края.
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