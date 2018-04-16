В Пермском крае сотрудники полиции и общественники организовали фестиваль «ЮИД в кругу друзей»

Сотрудники полиции и представители Общественного совета при межмуниципальном отделе полиции Кунгурского района провели в одном из центров досуга городской фестиваль в честь 45-летия юидовского движения в России . В мероприятии приняли участие более 180 юных инспекторов движения из восьми школ города.

Перед началом основной части праздника в фойе центра досуга прошла выставка коллажей, рассказывающая о деятельности юидовцев по пропаганде безопасности дорожного движения. Кроме того, гости смогли рассмотреть фотографии, отражающие 10-летнюю историю движения ЮИД в Кунгуре . На мероприятии была организована специальная зона, в которой все желающие с удовольствием фотографировались на память об этом дне.

Фестиваль был открыт просмотром фильма об истории создания первых отрядов юных инспекторов движения в Кунгуре и о том, как совместно с сотрудниками Госавтоинспекции современное поколение юидовцев ведет пропагандистскую работу и формирует культуру поведения на проезжей части как своих сверстников, так и взрослых участников дорожного движения.

Полицейские вручили грамоты и памятные подарки самым активным и творческим ребятам. Они пожелал им продолжать и сохранять традиции движения ЮИД, овладевать знаниями дорожной грамоты и делиться ими со своими сверстниками.

Самой яркой частью фестиваля стали выступления ребят из объединения ЮИД одной из местных школ. Мальчишкам и девчонкам, исполняющим гимн ЮИД, подпевал весь зал. Одним из зрелищных номеров стал танец со световозвращающими элементами «Позаботься о себе, будь заметней в темноте». Все зрители, сидящие в зале, поддержали номер и устроили настоящий флешмоб с фликерами.

В завершение праздника представители Общественного совета вручили благодарственные письма педагогам-руководителям ЮИД, представителям Управления образования города и средств массовой информации. Общественницы выразили признательность всем, кто помогает органам правопорядка в реализации профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории края.