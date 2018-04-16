В ЗАО провели отчетно-выборное собрание Совета ветеранов первичной ветеранской организации № 2

В школе № 1015, расположенной по адресу: улица Новопеределкинская, дом 9, корпус 1, прошло отчетно-выборное собрание первичного отделения Совета ветеранов № 2 района Ново-Переделкино ЗАО г. Москвы

В работе отчетно-выборного собрания приняли участие главный специалист организационного отдела Московского городского Совета ветеранов Алла Трынкова, глава управы района Ново-Переделкино Николай Булыгин, заместитель секретаря ВПП «Единая Россия» района Ново-Переделкино ЗАО г. Москвы Светлана Крейнес, председатель Совета ветеранов Западного административногоокруга генерал-лейтенант в отставке, орденоносец Виталий Скрябин, ветеран Великой Отечественной войны Мария Попова , председатель Молодежного общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в г. Москве Денис Лыткин, секретарь первичного отделения № 2 района Ново-Пределкино Валентина Кабанова , председатель совета ветеранов района Ново-Переделкино Дина Лиходедова, директор ГБОУ ДО «ЦДТ Ново-Переделкино», депутат Совета депутатов МО Ново-Переделкино Елена Шатова и секретарь Совета ветеранов района Ново-Переделкино ЗАО г. Москвы Валентина Андрианова.

Важно отметить, что участником собрания была 93-летняя Мария Попова. Она стояла у истоков создания ветеранского движения в районе Ново-Переделкино. Первая ветеранская организация участников Великой Отечественной войны в районе была организована благодаря ей. Она поставила на учет и организовала помощь первым, вернувшимся с войны и нуждающимся в помощи. Она ходила по квартирам с целью информирования и выявления ветеранов, нуждающихся в дополнительной помощи. Благодаря ей районная организация окрепла и выросла в несколько раз.

Отчёт о работе первичной организации представила председатель ВПО № 2 Валентина Кабанова: «Очень много сделано за прошедший период, и нет здесь значимых или незначительных дел. Каждый звонок и каждая встреча очень важны для членов Совета ветеранов и пенсионеров нашего района».

На учёте первичной ветеранской организации Совета ветеранов № 2 района Ново-Переделкино состоит 713 ветеранов. Из них: участников Великой Отечественной войны — 14, ветеранов Великой Отечественной войны — 88, ветеранов труда — 421, пенсионеров — 158, ветеранов военной службы — 26 и ветеранов боевых действий — 6. За отчетный период число выбывших и вставших на учет одинаково и составляет 113 человек.

Хочу отметить, что общее собрание первичной организации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год между отчетно-выборными собраниями для решения текущих вопросов. А отчетно-выборные собрания ветеранов первичной организации проводятся один раз в два или три года.

Собрание первичной организации считается легитимным, если на нем присутствуют более половины состоящих на учете членов или избранных представителей.

Норма представительства делегатов ветеранской организации: один к десяти. Достаточно для полномочного проведения собрания 73 человека, а по факту на данном собрании присутствовали 125 человек, это говорит о большой проделанной работе и высокой степени заинтересованности в работе Совета.

За отчётный период было проведено более 45 заседаний Совета ветеранов, на которых обсуждались вопросы культурно-массовой работы, работы социально-бытовой комиссии, о работе по патриотическому и духовному воспитанию молодежи, о работе с жалобами и предложениями пенсионеров, о росте численности ветеранской организации, отчеты о работе уполномоченных по домам, вопросы подготовки и проведения различных мероприятий.

«Сейчас для улучшения работы по домам, мы объединили уполномоченных в группы по 4-5 домов и среди этих представителей выбрали старших, которых введем на собрании в состав Совета ветеранов. А это значит, улучшится информирование через актив всех уполномоченных обо всех делах первичной организации, а через них — и всех ветеранов по месту жительства», — рассказала Людмила Булыгина.

К большому сожалению, ушли из жизни заслуженные люди, такие как Юрий Милеев, Иван Яшин, Евгений Гудков, Панас Браславский, Антонина Тихонова, Валентина Филиппова и другие, которые с оружием в руках защищали Родину и те, кто в тяжелейших условиях по 12-16 часов в сутки трудились у станков, создавая оружие Победы, те, кто кормил, одевал, обувал, работая на фронт и тыл нашей Родины.

Почтили память всех ушедших товарищей минутой молчания.

«Ветераны должны получить наше максимальное внимание и что еще более важно, конкретную и ощутимую помощь. «Кричащие» проблемы… Я говорю о простых элементарных вещах: квартиру отремонтировать, крышу и забор починить, предоставить путевку в один из местных санаториев и много другое», — рассказала Алла Трынкова.

Особое внимание ветераны и пенсионеры обращают на недостаточное предоставление в полном объеме бесплатной стоматологической помощи.

Префектура Западного административного округа, возглавляемая Алексеем Александровым , с большим вниманием относится к людям старшего поколения, фронтовикам. Забота о них проявляется не только в материальном плане, обеспечении ветеранов всем необходимым, но и в сохранении памяти об их подвигах. В том числе — в литературных произведениях.

"Ещё раз хочется сказать слова благодарности членам ветеранской организации за ваше неравнодушие, активную гражданскую позицию и участие в общественной жизни района. Вы — наш актив и мы впредь надеемся на вашу мудрость и опыт в решении многих вопросов", — отметила Светлана Крейнес.

Большую благодарность руководство района и округа выразила Валентине Кабановой, председателю ВПО № 2, Марии Поповой, заместителю председателя ВПО № 2, Валентине Андреановой, оператору по компьютерному учёту ветеранов, Любови Сметаниной, руководителю культурно-массовой комиссии, Лидии Киселёвой , руководителю социально-бытовой и медицинской комиссии, Людмиле Булыгиной, старшей над уполномоченными по домам, Алле Колесниковой, секретарю ВПО № 2.

«Принцип социального партнерства — главное условие взаимодействия ветеранских организаций с властью. Выстроить конструктивный диалог — первостепенная задача, чтобы общество нормально развивалось не только в социально-экономическом, но и было стабильным в политическом плане. Думаю, что состоявшийся разговор даст толчок к переформатированию работы с общественными организациями в лучшую сторону. Это будет на пользу и общественным организациям, району и округу», — подчеркнул Виталий Скрябин.

О том, чем живет каждый день районная ветеранская организация, о её планах и задачах на текущий год, трудностях и проблемах, с которыми, порой, сталкиваются ветераны, рассказала Дина Лиходедова, председатель Совета ветеранов района Ново-Переделкино.

Нам важно найти такие формы общения, которые воспринимались бы молодежью. Нужно посеять зерна патриотизма в души молодежи и вырастить их совместно, общими усилиями, создать благоприятную среду. И здесь, конечно, надо объединить усилия всех: гражданского общества, органов власти, ведомств, чтобы не шаблонными, а самыми современными методами сообщать подрастающему поколению необходимую, жизненно важную информацию, добиваться того, чтобы она была услышана. Нужно использовать при этом как традиционные встречи с ветеранами, так и возможности, которые предоставляет всемирная сеть Интернет.

С трибуны прозвучало приветственное послание от имени депутата Московской городской Думы Антона Палеева . Доклад ревизора Галины Ильной за отчетный период показал, что замечаний к работе ПВО № 2 района Ново-Переделкино нет. По итогам заседания работа за истекший период была признана удовлетворительной.

Приятно отметить, что ветеранов в районе и округе слышат. Николай Булыгин поблагодарил ветеранов за активное участие на выборах Президента РФ, подчеркнув, что район Ново-Переделкино занял первое место в Западном округе и восьмое место в Москве по итогам выборов 2018 года. Он особо отметил, что ветераны не только сами пришли на избирательные участки, но и пригласили своих родных и проинформировали соседей, знакомых. Активисты ветеранских организаций взяли под особый — заботливый контроль — пенсионеров, которые не выходят из дома.

Николай Булыгин, также подчеркнул, что он ценит неравнодушное отношение людей пожилого возраста ко всем чаяньям в районе, что всегда готов помочь ветеранам. Он заверил собравшихся, что все критические замечания взял на заметку и постарается решить проблемы ветеранов положительно. Ветераны всегда выражали поддержку, оказывали помощь в работе председателю районного Совета ветеранов Дине Лиходедовой.