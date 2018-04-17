СКР проводит проверку после выпадения подростка из окна школы в Карелии 

Следственный комитет России (СКР) проводит доследственную проверку по факту падения школьника из здания МОУ «Лицей № 13» Администрации Петрозаводского городского округа в Карелии.
Как пишет издание «КарелИнформ», 16 апреля с телесными повреждениями был доставлен и госпитализирован 16-летний подросток. По предварительной информации, подросток выпал из окна третьего этажа лицея после того, как он открыл окно во время урока.
В результате СКР по Петрозаводску начал доследвенную проверку для того, чтобы установить все обстоятельства и точные причины произошедшего.