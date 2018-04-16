Факультет журналистики МГУ проведет День карьеры 24 апреля 

24 апреля 2018 года факультет журналистики МГУ проведет традиционный День карьеры, цель которого — помочь студентам и выпускникам найти работодателей среди крупнейших СМИ страны, а также познакомиться с новейшими приемами и инструментами работы журналиста.
В этот день пройдут мастер-классы известных медиаменеджеров и журналистов, призванные дать студентам практические знания об особенностях современных медиакоммуникаций и расширить диалог между студентами и будущими работодателями.
В качестве участников, ведущих мастер-классов и спикеров выступят представители российских телеканалов ("Москва Медиа", «Россия 24»), интернет-компаний (Rambler&Co), интернет-ресурсов (Lenta.ru), информационных агентств (Regnum, "Интерфакс", "ФедералПресс"), печатных СМИ ("Вечерняя Москва", "АиФ", "Московский комсомолец", Maxim, ACMG), радио ("Наше радио", «Мультимедиа холдинг», EMG), PR— и event-агентств, а также пресс-служб государственных компаний и корпораций.
В течение всего дня на балюстраде третьего этажа будет работать Ярмарка вакансий, в рамках которой представители кадровых служб крупнейших СМИ расскажут студентам об условиях прохождения практики и стажировках.
Мероприятие откроют декан факультета журналистики МГУ, профессор, член-корреспондент РАО Елена Вартанова, тележурналист, член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, первый заместитель руководителя департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Юлия Казакова и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.