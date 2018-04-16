Факультет журналистики МГУ проведет День карьеры 24 апреля

24 апреля 2018 года факультет журналистики МГУ проведет традиционный День карьеры, цель которого — помочь студентам и выпускникам найти работодателей среди крупнейших СМИ страны, а также познакомиться с новейшими приемами и инструментами работы журналиста.

В этот день пройдут мастер-классы известных медиаменеджеров и журналистов, призванные дать студентам практические знания об особенностях современных медиакоммуникаций и расширить диалог между студентами и будущими работодателями.

В течение всего дня на балюстраде третьего этажа будет работать Ярмарка вакансий, в рамках которой представители кадровых служб крупнейших СМИ расскажут студентам об условиях прохождения практики и стажировках.