В поселениях Переславского района проходят общественные слушания по вопросу создания единого городского округа

Сегодня жители трех поселений Переславского района — Пригородного, Нагорьевского, Рязанцевского — принимают участие в публичных слушаниях по вопросу объединения в городской округ Переславля-Залесского и Переславского района. Ранее данную инициативу поддержали депутаты, представители общественных палат, главы муниципальных образований.

Административная реформа позволит уйти от трехуровневой системы управления. Руководить объединенным округом будет один глава. Предусмотрено создание единой администрации и формирование совета из 25 депутатов, представляющих интересы всех объединенных территорий.

— Реформа позволит не только формировать единый бюджет, повысить инвестиционную и туристическую привлекательность территории, но и быстрее решать накопившиеся проблемы, — отметил глава Переславского района Валерий Астраханцев. — Например, бюджет по собираемости за воду в районе сегодня всего 30 миллионов за год. В городе гораздо больше. Чтобы восстановить все водоканальное хозяйство, требуются серьезные средства. Объединение даст возможность привлекать инвестиции для модернизации всей системы — водозаборных узлов, водоотведения системы канализирования.

Выступая перед жителями, глава Пригородного сельского поселения Светлана Трошина отметила, что объединение муниципальных образований позволит дальше развиваться каждой из территорий.

Почетный гражданин Переславля-Залесского и Переславского района Юрий Чаплин также поддержал инициативу.

— Город и район тесно взаимосвязаны, они зависят друг от друга. И раньше мы так и жили. Поэтому я поддерживаю процесс объединения, — отметил Юрий Чаплин. — Вместе нам гораздо легче решать все вопросы, и главный из них — развитие сельского хозяйства. К власти пришла крепкая команда под руководством губернатора Дмитрия Миронова , которой можно доверять. Все обещания, данные на встрече с жителями в прошлом году, он исполняет. И, главное, в региональной программе «10 точек роста» заложено развитие агропромышленного комплекса.

Публичные слушания по вопросу объединения города и района пройдут также 17 и 18 апреля.