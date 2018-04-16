Ещё
«Залипла на час»: Юлианна Караулова влюбилась в пса из приюта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

«Залипла на час»: Юлианна Караулова влюбилась в пса из приюта 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Певица Юлианна Караулова обожает животных. На днях, увидев на улице выставку собак, артистка захотела приютить одного из красавцев, однако постоянные переезды не дают ей возможности завести четвероногого друга.
В честь Пасхи в Москве прошел фестиваль, в программе которого была и выставка собак из приютов. На нее попала певица и телеведущая Юлианна Караулова, которая с первых секунд была до глубины души очарована красивыми и дружелюбными животными, ищущими себе любящий дом. И хотя артистка с удовольствием приютила бы одного из них, ей пришлось уйти несолоно хлебавши, поскольку образ жизни Юлианны не позволяет завести домашних животных.
Караулова часто находится в разъездах и на гастролях, которые и не позволяют ей взять четвероногого друга домой. Любой питомец требует заботы и внимания, а сегодняшняя жизнь артистки расставляет совершенно иные приоритеты. «Сегодня на бульваре случайно наткнулась на выставку собак из разных приютов. Залипла на час. Чудом ушла без собаки. Остановило меня только здравое напоминание о том, что сегодня же мне улетать на гастроли, и животное оставить не с кем», — призналась Юлианна, сожалея, что так и не смогла приютить никого из увиденных животных. Однако звезда попросила своих подписчиков в обязательном порядке посмотреть на этих прекрасных созданий и, быть может, чье-то сердце отзовется, и в мире станет на одну собаку счастливее.
Почитатели звезды разделили горечь Карауловой, хваля ее за доброе сердце и любовь к собратьям меньшим. По мнению пользователей сети, мало кто из знаменитостей обращает внимание на животных, и тем ценнее то, что Юлианна призывает своих поклонников забирать животных из приютов. «Наша любительница собачек» «Какие красивые вдвоем» «Да судя по твоим эмоциям собачек просто обожаешь. Очень милые и душевные фотографии» «Вы оба такие гармоничные на фото, Юль, это определенно ваша собака» «Очень здорово, что ты любишь животных»
Стоит отметить, что мировоззрение Юлианны всегда удивляло ее поклонников. Так, в век цифровых технологий Караулова уверена, что нет ничего лучше напечатанного снимка, заботливо вложенного в альбом. Звезда даже постаралась обосновать свою точку зрения, сравнив напечатанные снимки с их копиями в электронном формате. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Вот он, отдых на 5 звезд»: Анастасия Волочкова разделась догола на пляже «Скоро на всех каналах!»: Шаляпин заинтриговал снимком с Цымбалюк-Романовской «Хороша»: Константин Меладзе представил новую солистку «ВИА Гры»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы69
Согласована единая позиция по Сирии257
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии49
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии301
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение