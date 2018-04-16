«Залипла на час»: Юлианна Караулова влюбилась в пса из приюта

Певица Юлианна Караулова обожает животных. На днях, увидев на улице выставку собак, артистка захотела приютить одного из красавцев, однако постоянные переезды не дают ей возможности завести четвероногого друга.

В честь Пасхи в Москве прошел фестиваль, в программе которого была и выставка собак из приютов. На нее попала певица и телеведущая Юлианна Караулова, которая с первых секунд была до глубины души очарована красивыми и дружелюбными животными, ищущими себе любящий дом. И хотя артистка с удовольствием приютила бы одного из них, ей пришлось уйти несолоно хлебавши, поскольку образ жизни Юлианны не позволяет завести домашних животных.

Караулова часто находится в разъездах и на гастролях, которые и не позволяют ей взять четвероногого друга домой. Любой питомец требует заботы и внимания, а сегодняшняя жизнь артистки расставляет совершенно иные приоритеты. «Сегодня на бульваре случайно наткнулась на выставку собак из разных приютов. Залипла на час. Чудом ушла без собаки. Остановило меня только здравое напоминание о том, что сегодня же мне улетать на гастроли, и животное оставить не с кем», — призналась Юлианна, сожалея, что так и не смогла приютить никого из увиденных животных. Однако звезда попросила своих подписчиков в обязательном порядке посмотреть на этих прекрасных созданий и, быть может, чье-то сердце отзовется, и в мире станет на одну собаку счастливее.

Почитатели звезды разделили горечь Карауловой, хваля ее за доброе сердце и любовь к собратьям меньшим. По мнению пользователей сети, мало кто из знаменитостей обращает внимание на животных, и тем ценнее то, что Юлианна призывает своих поклонников забирать животных из приютов. «Наша любительница собачек» «Какие красивые вдвоем» «Да судя по твоим эмоциям собачек просто обожаешь. Очень милые и душевные фотографии» «Вы оба такие гармоничные на фото, Юль, это определенно ваша собака» «Очень здорово, что ты любишь животных»

Стоит отметить, что мировоззрение Юлианны всегда удивляло ее поклонников. Так, в век цифровых технологий Караулова уверена, что нет ничего лучше напечатанного снимка, заботливо вложенного в альбом. Звезда даже постаралась обосновать свою точку зрения, сравнив напечатанные снимки с их копиями в электронном формате. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!