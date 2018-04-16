В Москве провели профилактику горелки Вечного огня на Поклонной горе

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . В Москве на Поклонной горе в Парке Победы в рамках подготовки к празднованию Дня Победы выполнены работы по проверке исправности газогорелочного оборудования Вечного огня. О том, как это делается, журналистам рассказал заместитель главного инженера АО «Мосгаз» Игорь Романов

"Плановые профилактические мероприятия проводятся ежемесячно, но накануне государственных праздников профилактика тоже обязательна, — объяснил Романов. — Необходимо убедиться в надежности и исправности всех элементов газогорелочного оборудования".

В ходе работ огонь с помощью специального факела перенесли на временную горелку. Кроме того, от главного огня зажгли свечу — это традиция. Затем газ перекрыли, и работники приступили к профилактике: сняли и перенесли в сторону звезду мемориала, проверили исправность запальников, обеспечивающих бесперебойное горение газа, состояние форсунок и других элементов горелки.

После этого огонь вернули на прежнее место.

Хранители Вечного огня

Сотрудники «Мосгаза» являются хранителями Вечного огня уже более полувека. Как подчеркнул Романов, это символ памяти и символ уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, поэтому работу на мемориалах в «Мосгазе» называют Постом номер один.

"Это уникальная система, которая позволяет обеспечивать постоянное горение независимо от погодных условий. Разработана она специалистами «Мосгаза», это наш эксклюзив", — подчеркнул Романов.

Сотрудники «Мосгаз» проводят профилактику Вечного огня на Поклонной горе в Москве

Вечный огонь на Поклонной горе был зажжен в 2010 году. Романов отметил, что оборудование этой горелки почти не отличается от того, что с 1967 года работает у могилы неизвестного солдата в Александровском саду. Конструкция оказалась настолько надежной, что в нее не пришлось вносить никаких изменений. При должном уходе обе горелки способны выдерживать любые погодные условия.

"Они подвергались очень серьезным проверкам. Мы имитировали тропические ветры с порывами до 42 метров в секунду, делали водяную баню — направляли на горелку распыленный поток воды, бросали на горелку лопату снега. И ни разу не усомнились в надежности оборудования", — подчеркнул Романов.

Перед Днем Победы профилактика горелки Вечного огня проведут и у Могилы неизвестного солдата в Александровском саду.