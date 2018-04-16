Жителям Таганского района обеспечен доступ на территорию общего пользования

Госинспекция по недвижимости постоянно осуществляет мониторинг территории с целью предотвращения незаконного использования городской земли.

В связи с упрощенными правилами согласования и установки ограждений, во дворах все больше появляется шлагбаумов и заборов. Но не все соблюдают несложные законные требования при установке ограждающих устройств.

В ходе проведения мониторинговых мероприятий зафиксирован факт незаконного ограничения доступа на территорию общего пользования в Таганском районе Центрального административного округа.

Установлено, что на городском земельном участке рядом с нежилым зданием по адресу: ул. Николоямская, вл.62, стр.1 без разрешительной документации установлен металлический забор и шлагбаум.

Коммерческая организация незаконно оградила территорию общего пользования площадью порядка 350 кв.м. и организовала на ней стоянку транспортных средств.

В настоящее время организована работа по освобождению земельного участка от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, осуществлен демонтаж ограждающих устройств. Жителям Таганского района обеспечен доступ на территорию общего пользования.