Ещё
Жителям Таганского района обеспечен доступ на территорию общего пользования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

Жителям Таганского района обеспечен доступ на территорию общего пользования 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 1 час назад
Госинспекция по недвижимости постоянно осуществляет мониторинг территории с целью предотвращения незаконного использования городской земли.
В связи с упрощенными правилами согласования и установки ограждений, во дворах все больше появляется шлагбаумов и заборов. Но не все соблюдают несложные законные требования при установке ограждающих устройств.
В ходе проведения мониторинговых мероприятий зафиксирован факт незаконного ограничения доступа на территорию общего пользования в Таганском районе Центрального административного округа.
Установлено, что на городском земельном участке рядом с нежилым зданием по адресу: ул. Николоямская, вл.62, стр.1 без разрешительной документации установлен металлический забор и шлагбаум.
Коммерческая организация незаконно оградила территорию общего пользования площадью порядка 350 кв.м. и организовала на ней стоянку транспортных средств.
В настоящее время организована работа по освобождению земельного участка от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, осуществлен демонтаж ограждающих устройств. Жителям Таганского района обеспечен доступ на территорию общего пользования.
Госинпекция по недвижимости города Москвы: последние новости
Больше 200 нарушений земельного законодательства выявлены в 2017 году при помощи квадрокоптеров Коллектив Госинспекции по недвижимости вышел на субботник-2018 Незаконная постройка признана опасной и демонтирована по решению суда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы70
Согласована единая позиция по Сирии260
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии52
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии302
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение