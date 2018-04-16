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В Ростове отремонтируют спецпарк для транспортного обеспечения ЧМ-2018
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В Ростове отремонтируют спецпарк для транспортного обеспечения ЧМ-2018 

Деловое сообщество 1 час назад
Это следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок. Сам автопарк расположится на месте Западного троллейбусного депо, которое сейчас не эксплуатируется.
Всего на эти цели будет потрачено 32,5 млн руб. Победителю торгов предстоит отремонтировать кровлю, фасад и входную группу, провести внутренние отделочные работы, электромонтажные работы, установить пожарную сигнализацию и системы вентиляции и отопления, а также выполнить благоустройство и провести уличное освещение. Сроки работ также весьма сжатые — успеть нужно до 1 июня.
Западного троллейбусное депо станет базой для обслуживания клиентских групп и vip-персон FIFA. На территории будут базироваться легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы и прочая автотехника.
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