Лолиту не пускают на выпускной вечер дочери

Дочери Лолиты Милявской в этом году предстоит сдавать выпускные экзамены в школе. Однако, по словам ее звездной мамы, девушка сразу поступать в вуз не будет. Ева живет и учится на Украине , где за ней присматривает бабушка. В связи с этим, для поступления в институт, ей придется много заниматься с репетиторами, в том числе и русским языком.

О том, кем именно Ева хочет стать, ни Лолита, ни сама девушка пока не знают. По словам певицы, они в этом похожи. В свои 16 лет артистка тоже понятия не имела, чего хочет и «шастала по закулисью». Однако такой судьбы для своей наследницы Милявская не хочет.

Она отмечает, что у Евы есть способность к языкам: у нее хорошо идет английский и немецкий. Поэтому она хотела бы, чтобы дочь стала переводчиком. При этом Лолита твердо намерена увезти дочь с Украины, чтобы она училась в России