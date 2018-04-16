Ещё
Лолиту не пускают на выпускной вечер дочери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

Лолиту не пускают на выпускной вечер дочери 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дочери Лолиты Милявской в этом году предстоит сдавать выпускные экзамены в школе. Однако, по словам ее звездной мамы, девушка сразу поступать в вуз не будет. Ева живет и учится на Украине, где за ней присматривает бабушка. В связи с этим, для поступления в институт, ей придется много заниматься с репетиторами, в том числе и русским языком.
О том, кем именно Ева хочет стать, ни Лолита, ни сама девушка пока не знают. По словам певицы, они в этом похожи. В свои 16 лет артистка тоже понятия не имела, чего хочет и «шастала по закулисью». Однако такой судьбы для своей наследницы Милявская не хочет.
Она отмечает, что у Евы есть способность к языкам: у нее хорошо идет английский и немецкий. Поэтому она хотела бы, чтобы дочь стала переводчиком. При этом Лолита твердо намерена увезти дочь с Украины, чтобы она училась в России.
Певица с сожалением отмечает, что попасть на выпускной дочери не сможет, так как украинские власти внесли ее в «черный список». Единственное, что утешает звезду это то, что, когда Ева приезжала к ней в Москву, она полностью экипировала дочь: купила шикарный наряд от Валентино и туфли. А бабушку попросила сделать внучке красивую прическу, пишет сайт Dni.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
Друг Джигарханяна требует прекратить информационный террор против артиста Глафира Тарханова ответила на критику о своей «необъятной» фигуре Юлия Полячихина: что мы знаем о новой «Мисс Россия»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы69
Согласована единая позиция по Сирии257
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии49
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии301
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение