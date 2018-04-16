Лолиту не пускают на выпускной вечер дочери 

Дочери Лолиты Милявской в этом году предстоит сдавать выпускные экзамены в школе. Однако, по словам ее звездной мамы, девушка сразу поступать в вуз не будет. Ева живет и учится на Украине, где за ней присматривает бабушка. В связи с этим, для поступления в институт, ей придется много заниматься с репетиторами, в том числе и русским языком.
О том, кем именно Ева хочет стать, ни Лолита, ни сама девушка пока не знают. По словам певицы, они в этом похожи. В свои 16 лет артистка тоже понятия не имела, чего хочет и «шастала по закулисью». Однако такой судьбы для своей наследницы Милявская не хочет.
Она отмечает, что у Евы есть способность к языкам: у нее хорошо идет английский и немецкий. Поэтому она хотела бы, чтобы дочь стала переводчиком. При этом Лолита твердо намерена увезти дочь с Украины, чтобы она училась в России.
Певица с сожалением отмечает, что попасть на выпускной дочери не сможет, так как украинские власти внесли ее в «черный список». Единственное, что утешает звезду это то, что, когда Ева приезжала к ней в Москву, она полностью экипировала дочь: купила шикарный наряд от Валентино и туфли. А бабушку попросила сделать внучке красивую прическу, пишет сайт Dni.ru.