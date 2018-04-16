«Дальпитерстрой» подарил сиротам 15 коттеджей

В начале апреля «Дальпитерстрой» завершил отделочные работы сразу в четырех коттеджах в микрорайоне Парголово. Эти дома компания построила для приемных и патронатных семей, на воспитании которых находится до 10 детей. В рамках своего благотворительного проекта «Ольгинские приюты», с 2013 года петербургский застройщик построил уже 15 таких домов! Пока строители реализуют свою идею в одиночку. Но, как отмечают в организации, была бы очень кстати помощь других компаний, готовых предоставить строительные и отделочные материалы, двери, окна и т.д.

Новые дома расположились на символично названной Семейной улице в Парголово. Там же скоро будут сданы еще 4 коттеджа. В настоящий момент данные помещения находятся на финальной стадии строительства. Передача ключей очередным многодетным новоселам, планируется летом. В День любви, семьи и верности.

Проект существует за счет собственных средств компании «Дальпитерстрой». В качестве партнеров к строительству домов для сирот ежегодно присоединяются и другие коммерческие организации. К сотрудничеству приглашаются компании, желающие оказать поддержку благотворительному проекту «Ольгинские приюты».