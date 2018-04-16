Трамп-Путин: точка невозврата?

Легко представить, как Болтон, который будет работать в нескольких шагах от президента, посоветует ему сбросить несколько бомб, чтобы решить проблему, и президент ответит: «Давайте сделаем это». В конце концов, Болтон постоянно выступал за бомбардировку и смену режима в Тегеране Пхеньяне , а Трамп угрожал уничтожить Северную Корею

Когда после избрания Дональда Трампа американская журналистка Поппи Харлоу (Poppy Harlow) спросила Уоррена Баффета (Warren Buffett), почему он поддерживал Хиллари Клинтон (Hillary Clinton), тот ответил, что в первую очередь он думал о том, кто из двух кандидатов минимизирует риск использования оружия массового уничтожения.

Америку и весь мир ждет светлое будущее, но мир изменился в 1945 году, и теперь у нас есть оружие, о котором раньше никто не мог даже подумать. Всегда будут существовать люди, группы, целые народы, которые захотят убить миллионы американцев. Президент не может нести за это ответственность, но ошибочные решения и реакция с его стороны на такой тип событий могут стать фатальными.

Отношения между Россией и Западом неуклонно ухудшались после аннексии Крыма , конфликтов в Грузии Украине . Они достигли очередного дна в результате нападения России на двойного агента в Солсбери и еще больше ухудшились в последние дни, и даже часы.

В пятницу, 6 апреля, США объявили о санкциях в отношении семи российских олигархов, семнадцати высокопоставленных правительственных чиновников, ВПК и одного банка. В воскресенье, после сообщений о смертельной химический атаке в Сирии , Дональд Трамп публично отчитал Владимира Путина в Twitter.

Впервые президент США открыто выступил с критикой президента России. Означает ли это, что их отношения достигли точки невозврата?

«Не стоит быть в этом так уж уверенным», — заявил журнал Монокль (Monocle) на одном из своих последних ежедневных брифингов.

За несколько дней до этого Дональд Трамп еще рассматривал возможность полного вывода войск из Сирии, что позволило бы России контролировать страну. Если Трамп будет упорствовать, его действия будут говорить громче, чем его твитты.

Настал момент истины? Сможем ли мы избежать «ловушку Фукидида», историческую ситуацию, которая, по мнению американского военного теоретика Грэхэма Аллисона, не раз повторялась со времен Пелопоннесской войны, когда страна-гегемон (США) начнет войну с динамично развивающийся страной (Россия) из-за паранойи одного и высокомерия другого (и наоборот)?

В своей книге «Русский по имени Путин» Элена Перру сравнивает военные расходы России (69,2 миллиардов долларов, 5,3% ВВП) с расходами США (611,2 миллиардов долларов, 3, 3% ВВП, что почти в 9 раз больше, чем у России) и утверждает, что у нее нет ни средств, ни желания проводить агрессивную политику. С другой стороны, пишет она, Россия защищает свои жизненно важные интересы, когда они находятся под угрозой. Сирия и ее порт Тартус в Средиземноморье являются частью этих интересов.

Как только встал вопрос о назначении Джона Болтона советником по национальной безопасности, Колин Каль (Colin Kahl), советник по национальной безопасности при Бараке Обаме , написал в твиттере: «Мы все умрем». Это единственное, что следует учитывать, несмотря на различия в военном бюджете США и России?

В своей книге «Шкура на кону» Нассим Николас Талеб рекомендует не участвовать в действиях, огромный ущерб от которых заранее известен, а результаты непредсказуемы. Он выступает против тех, кого он называет «интервенционистами», которые сидя в своих комфортных кабинетах, принимают решения, от которых страдают невинные люди, а для них это не имеет никаких последствий. Он имеет в виду сирийское население. Талеб разделяет мнение Уоррена Баффета: « Мы всегда были безумцами, но до сих пор мы были не способны уничтожить мир. Сейчас мы в состоянии это сделать».