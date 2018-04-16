Эксперты проверят качество строительства бассейна «Лужники» в Москве

Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) проверит качество работ на стройке бассейна «Лужники» в Москве , говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Работы ведутся в Центральном округе Москвы по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 4. Стройка развернулась на месте старого бассейна.

«В новом здании под одной крышей расположатся 50-метровый бассейн на 10 дорожек, позволяющий принимать соревнования на самом высоком уровне, и два 25-метровых бассейна по три дорожки в каждом. Кроме того, здесь появятся аквапарк, спортивные тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб, центр детского спорта. Площадь бассейна увеличится до 41,6 тысячи квадратных метров», — отмечается в материале.

Монолитный каркас здания уже возведен. Ведется монтаж вентилируемого фасада, отделка помещений, устройство перегородок, полов, внутренних инженерных систем.

Эксперты ЦЭИИС проверят качество монтажа металлоконструкций кровли и вентилируемого фасада. Кроме того, пройдут геодезические работы на предмет соответствия планового положения здания и возведенных конструкций требованиям проекта. Специалисты также измерят уровень концентрации вредных веществ от источников выбросов на стройплощадке.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 43 объекта строительства, выполнит 368 исследований. В том числе проверят качество работ на строительстве дороги Солнцево — Бутово — Видное и реконструкции Калужского шоссе.