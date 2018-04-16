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Эксперты проверят качество строительства бассейна «Лужники» в Москве
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Эксперты проверят качество строительства бассейна «Лужники» в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) проверит качество работ на стройке бассейна «Лужники» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Работы ведутся в Центральном округе Москвы по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 4. Стройка развернулась на месте старого бассейна.
«В новом здании под одной крышей расположатся 50-метровый бассейн на 10 дорожек, позволяющий принимать соревнования на самом высоком уровне, и два 25-метровых бассейна по три дорожки в каждом. Кроме того, здесь появятся аквапарк, спортивные тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб, центр детского спорта. Площадь бассейна увеличится до 41,6 тысячи квадратных метров», — отмечается в материале.
Монолитный каркас здания уже возведен. Ведется монтаж вентилируемого фасада, отделка помещений, устройство перегородок, полов, внутренних инженерных систем.
Эксперты ЦЭИИС проверят качество монтажа металлоконструкций кровли и вентилируемого фасада. Кроме того, пройдут геодезические работы на предмет соответствия планового положения здания и возведенных конструкций требованиям проекта. Специалисты также измерят уровень концентрации вредных веществ от источников выбросов на стройплощадке.
Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 43 объекта строительства, выполнит 368 исследований. В том числе проверят качество работ на строительстве дороги Солнцево — Бутово — Видное и реконструкции Калужского шоссе.
«По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», — отметил председатель комитета Олег Антосенко.
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