Володин: все нормы законопроекта о контрсанкциях будут работающими

"Мы приняли решение о порядке рассмотрения законопроекта, который предполагает ответ на санкции США в отношении Российской Федерации", — сообщил председатель палаты. По его словам, все участники Совета «единодушно высказались за то, что законопроект необходимо обсудить с участием экспертного сообщества».

Для обсуждения законопроекта депутаты планируют проведение различных круглых столов и экспертных советов, уточнил Володин. «Постараемся эту работу сделать качественно с тем, чтобы вынести концепцию законопроекта для рассмотрения в первом чтении 15 мая», — подтвердил он, уточнив, что текст инициативы будет также разослан для изучения в субъекты РФ.

"Решения, которые будут приняты, будут приняты очень ответственно, мы должны все нормально отработать с тем, чтобы это были работающие нормы, — подчеркнул спикер. — И сам законопроект был очень качественным". Он отметил, что на Охотном Ряду отдают себе отчет, что «в обществе уже идет дискуссия по поводу в том числе импортозамещения». «Исходите из того, что закон рамочный, он предполагает предоставление полномочий правительству (по ограничению импорта товаров — прим. ТАСС), но только в том случае, если мы с вами можем заместить тот или иной продукт или товар своим производством или поставками из-за границы, но не ниже качеством», — заключил Володин.