Ещё
Володин: все нормы законопроекта о контрсанкциях будут работающими
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин: все нормы законопроекта о контрсанкциях будут работающими 

ТАСС 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Все нормы законопроекта о контрсанкциях РФ в отношении США будут работающими, а сам документ — очень качественным. Об этом заявил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин после заседания Совета Думы.
"Мы приняли решение о порядке рассмотрения законопроекта, который предполагает ответ на санкции США в отношении Российской Федерации", — сообщил председатель палаты. По его словам, все участники Совета «единодушно высказались за то, что законопроект необходимо обсудить с участием экспертного сообщества».
"Мы уже сегодня отправляем законопроект президенту, правительству, в Совет Федерации, в Общественную палату, в комитеты Госдумы и в Счетную палату, — продолжил он. — Мы постараемся организовать встречи с деловым сообществом, компаниями, которые у нас будут так или иначе иметь отношение к реализации этого законопроекта".
Для обсуждения законопроекта депутаты планируют проведение различных круглых столов и экспертных советов, уточнил Володин. «Постараемся эту работу сделать качественно с тем, чтобы вынести концепцию законопроекта для рассмотрения в первом чтении 15 мая», — подтвердил он, уточнив, что текст инициативы будет также разослан для изучения в субъекты РФ.
"Решения, которые будут приняты, будут приняты очень ответственно, мы должны все нормально отработать с тем, чтобы это были работающие нормы, — подчеркнул спикер. — И сам законопроект был очень качественным". Он отметил, что на Охотном Ряду отдают себе отчет, что «в обществе уже идет дискуссия по поводу в том числе импортозамещения». «Исходите из того, что закон рамочный, он предполагает предоставление полномочий правительству (по ограничению импорта товаров — прим. ТАСС), но только в том случае, если мы с вами можем заместить тот или иной продукт или товар своим производством или поставками из-за границы, но не ниже качеством», — заключил Володин.
ТАСС: последние новости
Минздрав предлагает штрафовать за пропаганду отказа от лечения ВИЧ Вопрос о санкциях против РФ всегда находится на рассмотрении Белого дома Поляков: транспортная инфраструктура к ЧМ-2018 готова на 90%
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии248
Трамп предъявил России новое обвинение355
МИД предупредил россиян об угрозе31
Ответ США признали губительным для россиян137
Кремль призвал россиян не играть в прятки521
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение