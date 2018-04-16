Николай Петров: «Кремлю сейчас не к спеху демонстрировать свою жесткость и крутизну, отвечая на санкции» 

Ответ на недружественные действия: процедуру рассмотрения законопроекта о контрсанкциях по отношению к США Совет Госдумы определит на внеочередном заседании. Проект закона был внесен на прошлой неделе лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Разработчики документа назвали его ответной мерой на вызовы США и его должностных лиц. Законопроект дает возможность российскому правительству ввести меры как экономического так и политического характера. Также он позволяет составить «черные списки» американцев, которым будет закрыт въезд в Россию. Однако политолог, профессор Высшей школы экономики Николай Петров считает, что правительству, чтобы принять ответные меры, не нужен никакой закон, так что это чистой воды пиар. Вот что он сказал Business FM:
Николай Петров профессор Высшей школы экономики «Кремлю сейчас не к спеху демонстрировать свою жесткость и крутизну, отвечая на эти санкции и тем самым усугубляя конфронтацию и проблемы, связанные с экономическим развитием. Поскольку сейчас как раз решается вопрос о стратегии следующего президентского срока и в связи с этим — о составе правительства, то я думаю, что это в одном пакете и решается. А чтобы не было ощущения, что все набрали в рот воды, и выдвинут этот законопроект, который, мне кажется, в нынешнем виде представляет собой некий пиар и шумовую завесу, тем более, что он ведь даже в случае принятия не имеет такого прямого действия, а просто позволяет правительству по своему усмотрению принимать те или иные меры. В этом смысле мне кажется, что это синхронизировано с Кремлем, хотя и является таким депутатским ударом, но реальный ответ зависит от принятия стратегического решения относительно того, как будет выглядеть весь президентский срок, правительство и так далее, и является производной от этого основного решения».
Могут ли контрсанкции больше навредить России, чем американцам? Политолог и политтехнолог Аббас Галлямов надеется, что здравый смысл все же возобладает, и решения не будут приниматься эмоционально.
Аббас Галлямов политтехнолог «Пока в принципе прозвучали слова Володина о том, что нужен ответный удар, и экзотическое предложение Толстого лечиться корой дуба. Все остальное пока только первые наброски, и есть шанс, что все-таки останутся на уровне отдельных эмоциональных высказываний без долгосрочных последствий. Во всяком случае, хотелось бы в это верить. Очевидно, что эффективность последнего раунда санкций застала руководство страны врасплох, это было видно, когда Медведев пришел в Госдуму, и ему задали вопрос: что будем делать в ответ? Он отделался очень общими словами о том, что надо все продумать, все просчитать, не исключаем обращение в международные торговые организации с протестами. Было видно, какой-то продуманной, внятной линии нет, иначе Медведев обязательно это озвучил. В такой ситуации, понятно, доминирует эмоции, и звучат всякие экзотические предложение. Но сам факт того, что Медведев сгоряча шашкой рубить не стал, а отделался общими словами, говорит о том, что в принципе пока у государства консервативный настрой, посидеть, подумать. В принципе это очень положительно, такие вещи сгоряча делать не надо, потому что это давняя российская привычка в ответ на происки внешних врагов „бомбить Воронеж“, так сказать, наказывать собственное население».
В списке так называемых ответных мер — запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Но какие меры реально будут введены, пока большой вопрос