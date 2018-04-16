Николай Петров: «Кремлю сейчас не к спеху демонстрировать свою жесткость и крутизну, отвечая на санкции»

Николай Петров профессор Высшей школы экономики «Кремлю сейчас не к спеху демонстрировать свою жесткость и крутизну, отвечая на эти санкции и тем самым усугубляя конфронтацию и проблемы, связанные с экономическим развитием. Поскольку сейчас как раз решается вопрос о стратегии следующего президентского срока и в связи с этим — о составе правительства, то я думаю, что это в одном пакете и решается. А чтобы не было ощущения, что все набрали в рот воды, и выдвинут этот законопроект, который, мне кажется, в нынешнем виде представляет собой некий пиар и шумовую завесу, тем более, что он ведь даже в случае принятия не имеет такого прямого действия, а просто позволяет правительству по своему усмотрению принимать те или иные меры. В этом смысле мне кажется, что это синхронизировано с Кремлем, хотя и является таким депутатским ударом, но реальный ответ зависит от принятия стратегического решения относительно того, как будет выглядеть весь президентский срок, правительство и так далее, и является производной от этого основного решения».

Могут ли контрсанкции больше навредить России, чем американцам? Политолог и политтехнолог Аббас Галлямов надеется, что здравый смысл все же возобладает, и решения не будут приниматься эмоционально.

Аббас Галлямов политтехнолог «Пока в принципе прозвучали слова Володина о том, что нужен ответный удар, и экзотическое предложение Толстого лечиться корой дуба. Все остальное пока только первые наброски, и есть шанс, что все-таки останутся на уровне отдельных эмоциональных высказываний без долгосрочных последствий. Во всяком случае, хотелось бы в это верить. Очевидно, что эффективность последнего раунда санкций застала руководство страны врасплох, это было видно, когда Медведев пришел в Госдуму, и ему задали вопрос: что будем делать в ответ? Он отделался очень общими словами о том, что надо все продумать, все просчитать, не исключаем обращение в международные торговые организации с протестами. Было видно, какой-то продуманной, внятной линии нет, иначе Медведев обязательно это озвучил. В такой ситуации, понятно, доминирует эмоции, и звучат всякие экзотические предложение. Но сам факт того, что Медведев сгоряча шашкой рубить не стал, а отделался общими словами, говорит о том, что в принципе пока у государства консервативный настрой, посидеть, подумать. В принципе это очень положительно, такие вещи сгоряча делать не надо, потому что это давняя российская привычка в ответ на происки внешних врагов „бомбить Воронеж“, так сказать, наказывать собственное население».

В списке так называемых ответных мер — запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Но какие меры реально будут введены, пока большой вопрос