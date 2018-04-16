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У челябинки на почте похитили пенсию
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У челябинки на почте похитили пенсию 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жительница Челябинска обратилась с заявлением о невыплате ей в течение двух месяцев страховой пенсии по старости, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В прокуратуре Ленинского района Челябинска провели проверку по данному обращению. Было установлено, что пенсионерка переехала в другой город, об этом она сообщила в районное управление пенсионного фонда и попросила изменить способ доставки пенсии. Но работники ПФР вместо положенных по закону 3 дней переоформляли способ доставки целых 2 месяца. В это время пенсия женщины за ноябрь-декабрь 2017 года (более 38 тыс. рублей) была похищена.
В ГУ УПФР в Ленинском районе прокурором внесено представление, после рассмотрения которого нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. По словам пресс-секретаря УФПС Челябинской области — филиал ФГУП «Почта России» Светланы Замятиной, УФПС оказывает максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех деталей произошедшего.
Отметим, что материалы прокурорской проверки направлены в ОП «Ленинский» УМВД России по Челябинску для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба гражданину).
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