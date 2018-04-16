С Ключевой могут перестать вывозить мусор

В конкурсную документацию по сбору бытовых отходов забыли включить целый район Петрозаводска

Организаторы конкурсов на вывоз мусора в Карелии забыли включить в схему уборки целый микрорайон. Это явствует из аукционной документации, попавшей в распоряжение портала «Карельские Вести».

Сейчас региональный оператор по обращению с отходами проводит торги на выбор подрядчиков, которые будут собирать и вывозить мусор в населенных пунктах. Весь регион разделен на 18 лотов. Петрозаводск и Прионежский район расписаны по трем отдельным лотам.

В приложениях, где указаны сведения об источниках образования и местах накопления мусора, составители документов называют конкретные районы, из которых надо будет вывозить отходы. Это Кукковка, Старая Кукковка, Сайнаволок, Птицефабрика, Онежский разъезд, Центр, Зарека, Голиковка, Октябрьский, Первомайский, Соломенное, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Пятый поселок, Университетский городок, СКЗ.

Ключевой в этом списке нет.

Фактически это означает, что фирмы, которые выиграют аукцион на вывоз мусора в Петрозаводске и Прионежье, могут не убирать Ключевую вовсе. Об этом порталу «Карельские Вести» рассказал источник, близкий к МУП «Автоспецтранс». Наш собеседник указал и на другие огрехи в конкурсной документации.

— Не указаны места сбора мусора, не указано количество и расположение контейнерных площадок. Теоретически подрядчик может приехать, например, на Перевалку, очистить пару площадок и благополучно уехать. Непонятно, почему тариф на работу в Прионежье ниже, чем на работу в Петрозаводске — там совсем другие расстояния и, соответственно, другие затраты, — поделился своим мнением специалист.

Подробнее о том, с какими проблемами столкнется Карелия после прихода регионального оператора по обращению с отходами, читайте в материале «Солнечный круг, свалка вокруг».