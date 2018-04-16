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Взволновавший горожан запах гари экологи объясняют поджогами прошлогодней травы
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Взволновавший горожан запах гари экологи объясняют поджогами прошлогодней травы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Утром 16 апреля многие москвичи начали жаловаться в социальных сетях на запах гари и небольшую дымку, появившуюся над городом. Первыми неприятный запах ощутили жители района Медведково, а на дымку обратили внимание в Новогирееве, Жулебине и Перове.
В это же время мониторинговые станции, расположенные на территории Москвы, зафиксировали временное превышение нормы по взвешенным частицам PM10 (выбросы твердых частиц диаметром менее 10 микрон. — «ВМ») в воздухе.
По информации прессслужбы природоохранного учреждения «Мосэкомониторинг», у жителей столицы нет поводов для беспокойства. В ведомстве отметили, что появление дымки над городом и увеличение количества частиц РМ10 в воздухе, скорее всего, связано с поджогами прошлогодней травы на прилегающих к городу территориях. Опасаться наличия в атмосфере большего, чем обычно, числа частиц РМ10 москвичам также не стоит. По мнению специалистов-экологов, они возникают не только в результате процессов горения, но и, к примеру, при трении покрышек автомобилей об асфальт.
Отмечается, что запах гари и дымка пропали уже приблизительно к полудню. На сегодняшний день средний по Москве уровень концентрации частиц РМ10 в атмосфере не превышает допустимого предела.
В «Мосэкомониторинге» отмечают, что в появлении заметного для горожан запаха виновата в том числе и установившаяся в столице теплая погода. В условиях слабого ветра в утренние и ночные часы рассеивание различных выбросов в атмосферу происходит медленнее, чем обычно.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Пешков, директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России:
— С моей точки зрения, поджоги травы, которые, несомненно, имеют место быть, — слишком незначительный фактор. Скорее всего, дети балуются, жгут траву. У нас уже лет 10–15 никто масштабных палов травы не устраивает. Это по большей части локальная история. Куда больший интерес представляют наши мусорные полигоны, куда свозится немало органики. Там начинаются экзотермические процессы, и теперь с повышением среднесуточной температуры внешнее тепло начинает компенсировать выбросы из мусорных куч. Это вполне может приводить к возникновению огня. Отсюда и запах с дымкой. Похожие процессы мы могли наблюдать в 2010 году, когда происходило возгорание торфяников.
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