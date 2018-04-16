Как строят БелАЭС: обзорная площадка, турбинный зал и учебный центр 

С обзорной площадки открывается обширный вид на строительство первой Белорусской атомной станции. Журналисты из России и Белоруссии смогли воочию оценить не только масштаб проекта, но и скорость, с которой он воплощается в жизнь, пишет Sputnik Беларусь.
Белорусское Министерство энергетики и российская группа компаний «АСЭ» предоставили СМИ возможность оценить, как изменилась площадка БелАЭС за год. Практически полностью завершены работы на первом энергоблоке, на финальной стадии находятся работы на втором энергоблоке. Сейчас в первом энергоблоке завершаются работы по монтажу оборудования. Специалисты готовятся к этапу промывки и гидравлических испытаний турбины.
Посетили журналисты и учебно-тренировочный центр, где проходит обучение персонал атомной станции. Участников пресс-тура допустили до «святая святых» учебного центра — тренажера, который является точным макетом пульта управления энергоблоком.