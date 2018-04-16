Южно-Российская парламентская ассоциация призвала приравнять вейпы к табаку 

На конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Ялте принято обращение к российской Госдуме о необходимости федерального регулирования оборота вейпов — электронных систем доставки никотина.
Парламентарии просят приравнять электронные системы доставки никотина к сигаретам, а именно — запретить выкладку, рекламу, продажу несовершеннолетним, употребление в общественных местах и т.д. Тем временем, не дожидаясь решения Центра, в Ростовской области планируют ограничить розничную продажу вейпов. Региональный законопроект донской парламент рассмотрит 25 апреля.
«Предложено запретить в регионе розничную продажу вейпов несовершеннолетним. На объектах спорта, в детских, образовательных и медицинских организациях запрет может появиться вне зависимости от возраста покупателя» — пояснила председатель комитета Заксобрания Ростовской области по молодёжной политике Екатерина Стенякина.
Эксперты ВОЗ в 2013 году пришли к выводу, что жидкости, используемые в вейпах, при нагревании выделяют вещества, опасные для здоровья и жизни человека. Особо тревожит резкий рост популярности вейпов среди молодёжи.