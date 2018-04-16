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Ростовские депутаты призвали запретить продажу жевательного и нюхательного табака
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Ростовские депутаты призвали запретить продажу жевательного и нюхательного табака 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Участники конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Ялте призвали ужесточить государственную политику в отношении экзотических видов табака, введя административные запреты на реализацию отдельных видов табака.
Депутаты призвали коллег из Госдумы внести изменения в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях, запретив оптовую и розничную продажу жевательного и нюхательного табака, введя административную ответственность за нарушение запрета.
«Сейчас жевательный и нюхательный табак распространяется под лозунгом, что раз бездымно, значит, безопасно. Это явная ложь: в жевательном табаке никотина, как утверждают специалисты, в пять раз больше, чем в сигаретах, а зависимость от него сильнее», — подчеркнул на конференции заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Сергей Михалев.
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