Минздрав предложил ограничить продажу электронных сигарет

Такие инициативы содержатся в проекте стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года. Ведомство также считает необходимым ограничить продвижение и спонсорство этих продуктов, их потребление в общественных местах, а также продажу их несовершеннолетним.

Документ предусматривает ограничение розничной продажи, включая запрет открытой выкладки в пунктах продаж, планомерное увеличение акцизов и потребительских цен на эти продукты.

Ранее Южно-Российская парламентская ассоциация призвала приравнять вейпы к табаку. В частности, предложено приравнять электронные системы доставки никотина к сигаретам, а именно: запретить выкладку, рекламу, продажу несовершеннолетним, употребление в общественных местах.

По данным Роспотребнадзора, за нарушение антитабачного закона в прошлом году были привлечены к ответственности более 12 тысяч физических и юридических лиц. Общая сумма назначенных административных штрафов составила около 124 миллионов рублей.

В феврале 2013 года в России был принят «антитабачный закон». Он существенно ограничил места, где разрешено курение табака. Так, курить запрещено на территориях и в помещениях образовательных организаций, учреждений культуры, спортивных объектов, а также в местах, где оказываются медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги.

Кроме того, нельзя курить на межквартирных лестничных площадках, в подъездах жилых домов, кабинах лифта, на чердаках, в подвалах, на технических этажах многоквартирных домов, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов на вокзалы, в аэропорты, порты и на станции метро.