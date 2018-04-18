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Минздрав предложил ограничить продажу электронных сигарет
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Минздрав предложил ограничить продажу электронных сигарет 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минздрав России предлагает запретить рекламу электронных сигарет, а также ограничить их розничную продажу, передаёт РИА «Новости».
Такие инициативы содержатся в проекте стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года. Ведомство также считает необходимым ограничить продвижение и спонсорство этих продуктов, их потребление в общественных местах, а также продажу их несовершеннолетним.
Документ предусматривает ограничение розничной продажи, включая запрет открытой выкладки в пунктах продаж, планомерное увеличение акцизов и потребительских цен на эти продукты.
Ранее Южно-Российская парламентская ассоциация призвала приравнять вейпы к табаку. В частности, предложено приравнять электронные системы доставки никотина к сигаретам, а именно: запретить выкладку, рекламу, продажу несовершеннолетним, употребление в общественных местах.
По данным Роспотребнадзора, за нарушение антитабачного закона в прошлом году были привлечены к ответственности более 12 тысяч физических и юридических лиц. Общая сумма назначенных административных штрафов составила около 124 миллионов рублей.
В феврале 2013 года в России был принят «антитабачный закон». Он существенно ограничил места, где разрешено курение табака. Так, курить запрещено на территориях и в помещениях образовательных организаций, учреждений культуры, спортивных объектов, а также в местах, где оказываются медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги.
Кроме того, нельзя курить на межквартирных лестничных площадках, в подъездах жилых домов, кабинах лифта, на чердаках, в подвалах, на технических этажах многоквартирных домов, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов на вокзалы, в аэропорты, порты и на станции метро.
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