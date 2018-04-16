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Открыт набор волонтеров на международный образовательный форум «Евразия»
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Открыт набор волонтеров на международный образовательный форум «Евразия» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Стартовал набор волонтеров на международный молодежный образовательный форум «Евразия», который будет проходить с 4 по 10 сентября в Оренбурге, сообщается на сайте Росмолодежи.
Волонтерская деятельность на форуме будет осуществляться по ряду направлений: служба по работе с участниками, образовательные программы, работа в штабе, мониторинг, сопровождение гостей, поддержка инфраструктуры и пресс-служба. Также в этом году к форуму присоединятся волонтеры-медики и городские волонтеры, а также «серебряные» волонтеры и добровольцы с ограниченными возможностями.
Особое внимание при наборе волонтеров уделяется знанию иностранных языков.
Конкурсный отбор кандидатов в волонтерский корпус осуществляется в два этапа: рассмотрение анкет и собеседование через «Скайп». В конкурсе могут принять участие волонтеры со всей России.
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