Открыт набор волонтеров на международный образовательный форум «Евразия»

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . Стартовал набор волонтеров на международный молодежный образовательный форум «Евразия», который будет проходить с 4 по 10 сентября в Оренбурге , сообщается на сайте Росмолодежи.

Волонтерская деятельность на форуме будет осуществляться по ряду направлений: служба по работе с участниками, образовательные программы, работа в штабе, мониторинг, сопровождение гостей, поддержка инфраструктуры и пресс-служба. Также в этом году к форуму присоединятся волонтеры-медики и городские волонтеры, а также «серебряные» волонтеры и добровольцы с ограниченными возможностями.

Особое внимание при наборе волонтеров уделяется знанию иностранных языков.