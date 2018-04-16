«Ситуация невыносимая»: кто виноват в зеленой воде в «фонтане» рядом со Дворцом спорта

В социальных сетях архангелогородцы стали часто писать о зеленой воде в «фонтане» рядом со Дворцом спорта. Кто-то шутит о Дне святого Патрика, кто-то высказывает предположения, что вся вода идет из системы отопления — оттуда и цвет.

На самом деле всё иначе. Во-первых, это не «фонтан», а градирня. Эта емкость с водой используется для охлаждения холодильных установок в ледовой арене. А вода меняет цвет из-за облюбовавших бассейн уточек и горожан, подкармливающих их.

— Мы каждый день убираем этот мусор, который горожане туда кидают. У нас просто культура поведения такая у людей. Вот если бы это в Европе было, то там штраф 600 евро, за то, что кормят диких птиц. Люди не понимают, что они этим хлебом заражают уток, а потом приходит птичий грипп, — рассказал председатель спортобщества профсоюзов Нестеров Александр

— Ситуация невыносимая, — считает Александр.

Он действительно оказался в непростом положении — никак запретить горожанам кормить уток он не может, а регулярно чистить и менять воду требует больших затрат.

— Я могу сеткой всё застелить, но вид-то будет другой, скажут, что вид испортил, уток выгнал. Напишу, что уток не кормить, тут же «зеленые» прибегут.

Вода в градирне будет полностью обновлена к 24 апреля. Уже в конце мая уткам придется искать другое место обитания.

— Лед 18 мая мы растопим во Дворце спорта. До 20 августа воды не будет, утки все улетят. Мне людей своих жалко, что они целую неделю потеряют, будут оттирать всю эту чашу. Я представляю, что там с фильтрами, на какие мы расходы попали благодаря этим сердобольным бабушкам и дедушкам. Там и бутылки, и пакеты выкидывают.

Оказывается, Александр обращался в городскую администрацию с предложением реанимировать старый, уже неработающий фонтан. Тот самый, который раньше занимал место Ленина на площади, потом стоял у драмтеатра, а теперь занимает место в углу площади Профсоюзов.

— С сентября по май фонтан бы работал бесплатно, так как вода здесь циркулирует. Мои умельцы бы все подсоединили. Летом бы небольшую копейку пришлось платить, но он бы работал круглый год. И по диаметру подходит, мы уже примеривались. Но мне сказали, что у мэрии есть план архитектурный куда-то за «Прагу» его ставить, но это тянется и тянется.