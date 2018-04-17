Памятник Пушкину в Москве помыли после зимы

Водолазы начали обследование московских водоёмов, где летом откроется купальный сезон. Сейчас на дне немало посторонних предметов — бутылки, камни, коряги, куски железа, детали автомобилей.

Специалисты используют телеуправляемый подводный аппарат с гидролокатором кругового обзора. Он помогает увидеть крупные объекты на большой площади и глубине. В Москве 12 зон отдыха у воды. Все они будут обследованы, очищены, а затем проверены повторно к началу купального сезона, то есть 1 июня.

А в центре Москвы во вторник мыли памятник Пушкину, передает «ТВ Центр». Этой процедуре он подвергается два раза в год — весной и осенью. На помывку ушло около получаса. Занимались ей 4 человека. С особой тщательностью им пришлось поработать с головой и плечами статуи. Ведь Пушкина любят не только люди, но и голуби, обитающие в этом легендарном сквере.