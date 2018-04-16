Ещё
«Мы — гектарщики»: получатели земли на Дальнем Востоке объединились
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

«Мы — гектарщики»: получатели земли на Дальнем Востоке объединились 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Организация займется решением проблем хозяев земельных участков и сформирует свои предложения по мерам поддержки, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство по развитию Дальнего Востока.
Учредительный съезд общественного движения уже состоялся и собрали делегатов от региональных отделений девяти дальневосточных субъектов и московской ячейки. Участники сообщества обсудили ключевые положения формируемого движения и подписали устав.
Благодаря программе «Дальневосточный гектар» с 1 февраля 2017 года каждый гражданин Российской Федерации может бесплатно получить земельный участок до одного гектара на Дальнем Востоке.
Вести.Ru: последние новости
Сирийская оппозиция жаждет новых ударов от западной коалиции После бомбежек Мэй заявила о готовности работать над политурегулированием в Сирии Алюминий дорожает на новостях от Rio Tinto по РусАлу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы70
Согласована единая позиция по Сирии260
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии52
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии302
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение