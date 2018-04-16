Трутнев заявил, что не нуждается в американских товарах 

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр — РИА Новости. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что не нуждается в американских товарах.
"Я пока учился, много занимался туризмом. Путешествовал по Советскому Союзу. С рюкзаком, с ножом, лодкой могу выжить в любых условиях. Меня не беспокоят никакие американские товары — пойдут ли на наш рынок или нет… Но дело в том, что сама по себе идея о том, что экономическими санкциями, давлением на Россию можно добиться результатов — глупая от начала до конца. Люди должны одуматься и понять, что все вопросы — большие, важные — надо решать путем переговоров", — сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, от каких товаров производства США он не мог бы отказаться.
В пятницу руководители думских фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Законопроект предполагает, в частности, запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. В Госдуме отметили, что запреты не коснутся ввоза товаров для личного пользования.