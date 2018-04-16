Нежелание священников уходить на пенсию объяснили нищетой

РПЦ поддержали повышение пенсионного возраста. Глава отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион заявил, что пенсионный возраст в Русской православной церкви (РПЦ) составляет 75 лет и снижать его руководство церкви не намерены, поскольку для многих священников и людей, относящихся к профессии как к призванию, выход на пенсию является большим ударом. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Бывший глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московской патриархии Всеволод Чаплин объяснил НСН причины долгой службы священников.

«Разница между зарплатой и пенсией бывает большой, и человек, не имеющий руководящей позиции, буквально оказывается без средств к существованию. К сожалению, многие священнослужители держатся за штатные и руководящие должности именно потому, что понимают: оказавшись на пенсии, они будут жить подаяниями, — отметил он. — И в светском мире многие отказываются уходить на пенсию, потому что и здесь разница между зарплатой и пенсией обычно достаточно высока. Люди просто боятся уходить на пенсию».

Клирик не считает, что священник должен до глубокой старости занимать административную или руководящую должность.

«Для священника важно иметь возможность совершать богослужения. Но это не значит, что он обязательно должен быть штатным работником, руководителем. У нас еще недавно священнослужители в 70, 80 лет и даже в более пожилом возрасте занимали руководящие должности. Сейчас это стало уходить в прошлое. Если у священнослужителей будут достойные пенсии, если у них будет возможность служить и находясь за штатом, то, наверное, меньше будут стремиться занимать должности до 75 лет», — заключил он.