Ещё
Нежелание священников уходить на пенсию объяснили нищетой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

Нежелание священников уходить на пенсию объяснили нищетой 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В РПЦ поддержали повышение пенсионного возраста. Глава отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион заявил, что пенсионный возраст в Русской православной церкви (РПЦ) составляет 75 лет и снижать его руководство церкви не намерены, поскольку для многих священников и людей, относящихся к профессии как к призванию, выход на пенсию является большим ударом. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
Бывший глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московской патриархии Всеволод Чаплин объяснил НСН причины долгой службы священников.
«Разница между зарплатой и пенсией бывает большой, и человек, не имеющий руководящей позиции, буквально оказывается без средств к существованию. К сожалению, многие священнослужители держатся за штатные и руководящие должности именно потому, что понимают: оказавшись на пенсии, они будут жить подаяниями, — отметил он. — И в светском мире многие отказываются уходить на пенсию, потому что и здесь разница между зарплатой и пенсией обычно достаточно высока. Люди просто боятся уходить на пенсию».
Клирик не считает, что священник должен до глубокой старости занимать административную или руководящую должность.
«Для священника важно иметь возможность совершать богослужения. Но это не значит, что он обязательно должен быть штатным работником, руководителем. У нас еще недавно священнослужители в 70, 80 лет и даже в более пожилом возрасте занимали руководящие должности. Сейчас это стало уходить в прошлое. Если у священнослужителей будут достойные пенсии, если у них будет возможность служить и находясь за штатом, то, наверное, меньше будут стремиться занимать должности до 75 лет», — заключил он.
Ранее стало известно, что в стратегии развития России на 2018-2024 годы, подготовленной Центром стратегических разработок Алексея Кудрина, предлагается постепенно повышать пенсионный возраст в стране, чтобы в 2034 году он достиг 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Однако вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правительство пока не обсуждает повышение пенсионного возраста.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Кемеровской области уволены 4 замгубернатора СМИ: Сирийские ПВО нейтрализовали все британские ракеты Бывший инспектор ООН: Кто ввел Скрипалям второе отравляющее вещество?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы70
Согласована единая позиция по Сирии260
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии52
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии302
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение