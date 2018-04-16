В отдельных дворах района Сокольники заменят новыми устаревшие контейнерные площадки

В Сокольниках планируется провести реконструкцию контейнерных площадок по 20 адресам. Программа благоустройства пройдет в течение весенне-летнего периода 2018 года.

Работы по ремонту контейнерных площадок проведут в отдельных дворах улиц Маленковская, Барболина, Жебрунова, Короленко, Остроумовская, Рыбинская, Старослободская, Стромынка, Русаковская и других. Устаревшие конструкции заменят новыми, более прочными.

Так, в 2017 году в рамках плана благоустройства была проведена реконструкция 49 контейнерных площадок. В 2018 году выполнение программы благоустройства района продолжится. Дворовые территории Сокольников будут приведены в порядок за счёт средств от платных парковок. Об этом сообщают представители управы района Сокольников. Объекты благоустройства дворов были определены самими жителями района на городском электронном портале «Активный гражданин». На реализацию программы направят 50% от общего объёма финансирования.

Фото: ГБУ «Жилищник».