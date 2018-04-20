Ещё
В Красноярске помоют памятник Владимиру Ленину ко дню его рождения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске помоют памятник Владимиру Ленину ко дню его рождения 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Монумент очистят с помощью специальной техники — вышки и пожарных гидрантов. Смоют грязь, следы жизнедеятельности птиц, проверят состояние объектов, очистят постаменты, приведут в порядок прилегающую территорию.
Кстати, особых моющих средств применять не будут. Для сильных загрязнений используют бытовые моющие средства, точно такие же, какими пользуются домохозяйки.
Обычно памятники моют примерно 2-3 раза в год — сразу после зимы, перед зимой и к соответствующим праздникам. К слову, отмывают коммунальщики также лавочки, урны, и т.д  Отметим, со дня рождения российского революционера Владимира Ленина прошло 148 лет.
АиФ Красноярск: последние новости
Опубликован график отключения холодной воды в Красноярске Когда и чем озеленят Красноярск? Кто должен надевать бахилы?
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники861
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США128
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой43
Первый легальный бордель открывается в России324
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение676
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение