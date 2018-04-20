В Красноярске помоют памятник Владимиру Ленину ко дню его рождения

Монумент очистят с помощью специальной техники — вышки и пожарных гидрантов. Смоют грязь, следы жизнедеятельности птиц, проверят состояние объектов, очистят постаменты, приведут в порядок прилегающую территорию.

Кстати, особых моющих средств применять не будут. Для сильных загрязнений используют бытовые моющие средства, точно такие же, какими пользуются домохозяйки.

Обычно памятники моют примерно 2-3 раза в год — сразу после зимы, перед зимой и к соответствующим праздникам. К слову, отмывают коммунальщики также лавочки, урны, и т.д Отметим, со дня рождения российского революционера Владимира Ленина прошло 148 лет.