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Памятник Ленину в Симферополе не дадут снести
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Памятник Ленину в Симферополе не дадут снести 

Наша Газета Крым 1 час назад
Ситуацию вокруг монумента вождя прокомментировали в Госкомитете по охране культурного наследия Крыма
Установленный на площади крымской столицы памятник Владимиру Ленину не подлежит сносу. Об этом заявил зампредседателя Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым Вячеслав Зарубин.
Зарубин прокомментировал предложение по переносу памятника Ленину с центральной площади Симферополя на набережную Салгира.
— Перенести памятник возможно только в том случае, если есть условия, которые могут привести к его утрате. Если таких условий нет, то будет стоять, — цитируют РИА Новости Зарубина.
Памятник Владимиру ленину в Симферополе установили осенью 1967 года. Общая высота монумента составляет более 10 метров.
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