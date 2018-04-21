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Ленин, царь и Богатков: в Новосибирске помыли памятники
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Ленин, царь и Богатков: в Новосибирске помыли памятники 

ngs.ru 46 минут назад
Фото: ngs.ru
В день субботника в Новосибирске помыли несколько памятников — по традиции это Александр III на набережной, Ленина — на площади Ленина и у университета водного транспорта. Памятник Борису Богаткову почистили по новой технологии.
Работы начались 21 апреля с 9 утра.
Чистка памятников уже стала традицией в день субботника — запылённые памятники царей и вождей моют водяными струями.
В «Горзеленхозе» уточнили, что также будут мыть бюст Покрышкину, стелу на Сибревкома и бюсты в Сквере Революции.
Памятник Ленину помыли на площади Ленина и у университета водного транспорта.
Как рассказали в мэрии, памятник Борису Богаткову чистили по новым технологиям.
«Метод мягкого бластинга, который постепенно приходит на смену пескоструйным способам очистки поверхностей, позволяет удалить загрязнения и обеспечивает долгосрочный эффект.
Он подходит для проведения тонких реставрационных работ без создания пыли, что особенно актуально в городских условиях. Таким способом можно удалять гарь, следы атмосферных осадков, грязь, краску, ржавчину и другие загрязнения», — пояснили в мэрии.
В прошлом году эту технологию использовали при чистке парапетов Михайловской набережной от граффити и решёток — от ржавчины.
21 апреля в Новосибирске проходит общегородской субботник — первые лица города и области уже подмели пыль и убрали мусор, а волонтёры провели акцию для нерадивых собаководов.
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