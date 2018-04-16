В Зальцбург на лыжах: весенний сезон открыт

Пока Зальцбург и долины непрерывно поют, — вслед за Пасхальным музыкальным фестивалем 18 мая открывается Whitsun festival, 20 июля — Оперный, — на ледниках до начала мая идет горнолыжный сезон.

Цель ам Зее — Капрун

Шмиттенхёэ высотой в 2000 м с 77 км трасс считается горой с самыми красивыми видами. С высоты открывается панорамный вид на озеро Целлер, к которому спускается отрог горы.

Соседний Китцштайнхорн, у подножия которого расположился Капрун, — ледник высотой 3 203 м, где проложены 25 трасс разной степени сложности и маршруты для любителей фрирайда. На конечной станции (3 029 м) — открытая панорамная платформа «Вершина Зальцбурга», самая высокая обзорная площадка в округе, где открывается вид на Хоэ Тауэрн, самый большой национальный парк Альпийских гор. Здесь, в центре отдыха Гипфельвельт 3 000, в туннеле длиной 360 м построена галерея национального парка: огромные кристаллы, растущие в горной породе и тут же, среди льда, зеленеющий мох, принесенный на подошвах обуви посетителей.

Недалеко от Цель ам Зее-Капрун устроен пункт наблюдения за кормлением диких оленей и муфлонов. Десятки животных каждый день приходят на высокогорную ферму, чтобы подкрепиться. Муфлонам и оленям тут раздолье, а туристов держат в строгости, не позволяя громко разговаривать, чтобы не спровоцировать стресс у обедающих парнокопытных. К трактору с сеном животные привыкли, а звук человеческого голоса может их напугать.

В спа-центре Tauern Spa — множество бассейнов для релаксации, с гротами, музыкой, каскадами, разнообразные бани, сауны. Есть дорожки для профессиональных пловцов и бассейн с течением.

Гастайн

В породах горы Радхаус искали золото, вгрызаясь все глубже и глубже. Туннели-штольни прорубили на два с лишним километра. Температура по ходу движения вглубь становилась все выше и выше: 37, 39, 40, 41,5 градусов Цельсия. Пропорционально увеличивалась концентрация водяного пара — от 37 до почти 100%. Золота так и не нашли, но обратили внимание, что рабочие, прорубающие штольни в условиях повышенной температуры и влажности, чувствуют себя прекрасно. В штольне прекращается кашель и боли в суставах. Так возникла радоновая терапия в Гастайне. Сегодня в Гастайн едут со всего мира, чтобы «отремонтировать» клетки организма и запустить механизм восстановления.

В горе Радхаус скрыты сразу два сокровища: горячая термальная вода, превращающая штольни в настоящую сауну, и благородный газ радон со слабыми радиоактивными свойствами. Слабое радоновое излучение активизирует самозащиту организма, стабилизирует иммунную систему. Особенно эффективна радоновая терапия при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, кожных заболеваний.

В штольне к разным станциям (они отличаются по уровню температуры и влажности) пациентов доставляет игрушечного размера поезд. В вагончики усаживаются по четверо пассажиров. На станциях оборудованы площадки внутри туннелей, горит мягкий свет, стоят шезлонги, накрытые полотенцем. Все для того, чтобы расслабиться и в тишине наслаждаться целебным климатом. После сеанса предлагают стаканчик сока и массаж в оздоровительном центре Лечебных штолен Гастайна.

Здесь, под землей, трудно представить, что на поверхности гор лежит снег и прямо над нами проходят 205 км лыжных трасс и 50 канатных дорог: чемпионский Граукогель с его длинными и сложными спусками, высокогорный Спортгастайн, подвесной мост на Stubnerkogel, «трасса» не менее оживленная, чем горнолыжные; крест на вершине Спортсгастайна, обозначающий высоту 2700 м.

В долинах вспыхивают яркие пятна цветов, озера блестят водой.

Читайте также

Горнолыжные курорты: новый сезон. Швейцарские Альпы Горнолыжные курорты: новый сезон. Доломитовые Альпы