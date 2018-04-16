Прокуратура заинтересовалась потопом на Серафимовском кладбище

Специалисты прокуратуры Роспотребнадзора провели проверку на Серафимовском кладбище Петербурга . Интерес к месту массового захоронения у двух ведомств появился после сообщений в СМИ о потопе на кладбище.

Эксперты подтвердили, что территория кладбища действительно затоплена: особенно остро проблема стоит в его северо-западной части. Оказалось, что талые и ливневые воды с кладбища в нарушение санитарных норм сбрасывались в коллектор Водоканала и Гнилой ручей без какой-либо очистки.

В адрес руководителя «Специализированной службы Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» будет внесено представление об устранении нарушений.

Серафимовское кладбище было основано в Северной столице в 1905 году. Проектная документация его территории не обнаружена.