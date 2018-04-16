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Прокуратура заинтересовалась потопом на Серафимовском кладбище
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Прокуратура заинтересовалась потопом на Серафимовском кладбище 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Специалисты прокуратуры и Роспотребнадзора провели проверку на Серафимовском кладбище Петербурга. Интерес к месту массового захоронения у двух ведомств появился после сообщений в СМИ о потопе на кладбище.
Эксперты подтвердили, что территория кладбища действительно затоплена: особенно остро проблема стоит в его северо-западной части. Оказалось, что талые и ливневые воды с кладбища в нарушение санитарных норм сбрасывались в коллектор Водоканала и Гнилой ручей без какой-либо очистки.
В адрес руководителя «Специализированной службы Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» будет внесено представление об устранении нарушений.
Серафимовское кладбище было основано в Северной столице в 1905 году. Проектная документация его территории не обнаружена.
На кладбище похоронены академик РАМН Владимир Алмазов, актеры Александр Демьяненко и Михаил Светин, спортивный комментатор Виктор Набутов и другие известные личности.
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