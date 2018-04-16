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На затопленном талыми водами Серафимовском кладбище в Петербурге прокуроры нашли антисанитарию
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На затопленном талыми водами Серафимовском кладбище в Петербурге прокуроры нашли антисанитарию 

Интересант 1 час назад
Фото: Диалог
Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с подтоплением части территории Серафимовского кладбища в Петербурге проверили прокуроры и сотрудники Роспотребнадзора.
Самый значительный уровень воды зафиксирован в северо-западной части погоста. Их сброс происходит в коллектор Водоканала и в Гнилой ручей без всякой очистки. При этом по кладбищу, основанному еще в начале ХХ века, нет документации, фиксирующей дренажную систему на его территории, а проект санитарно-защитной зоны не был скорректирован с учетом изменения границ и увеличения количества захоронений, сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга.
Решается вопрос о внесении представления об устранении нарушений закона в адрес руководителя СПБ ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела.
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