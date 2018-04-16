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Денис Осин вошел в правление Альфа-Банка и возглавил блок «Малый и средний корпоративный банк»
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Денис Осин вошел в правление Альфа-Банка и возглавил блок «Малый и средний корпоративный банк» 

Банки.ру 2 часа назад
Совет директоров Альфа-Банка принял решение расширить состав правления кредитной организации. В правление вошел Денис Осин, который с апреля 2015 года возглавлял блок «Массовый бизнес», а после объединения блоков «Массовый бизнес» и «Средний региональный корпоративный бизнес», в марте 2018 года, возглавил новое направление — «Малый и средний корпоративный банк».
Как поясняют в финучреждении, решение об объединении двух блоков было принято в рамках трансформации банка и построения новой структуры. «Цель объединения — дальнейшее улучшение клиентского обслуживания, повышение эффективности процессов, сокращение издержек и выстраивание единого стандарта продуктового предложения. Лучшие практики, подходы и результаты „Массового бизнеса“ и СРКБ станут основой для системной работы нового блока» — говорится в релизе.
«Объединенный блок является стратегически важным для банка. Я уверен, что сильные лидерские качества и профессионализм Дениса позволят решить амбициозные задачи банка в этом сегменте. Опыт Дениса будет важен и ценен для работы правления Альфа-Банка», — комментирует кадровое решение главный управляющий директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.
Денис Осин работает в Альфа-Банке с июля 2006 года. Карьеру в банке начинал в должности директора по работе с регионами в блоках «Розничный бизнес» и «Корпоративно-инвестиционный банк». Затем перешел в блок «Массовый бизнес» на должность директора по продажам и дистрибуции, а в апреле 2015 года возглавил его в качестве руководителя.
В марте 2016 года Осин был избран в совет директоров АО «Дочерний банк „Альфа-Банк“ (Казахстан), а в октябре 2016-го вошел в совет директоров ООО „Альфа-Лизинг“.
До работы в банковской сфере Осин построил успешную карьеру в компаниях FMCG-сектора, указано в справке кредитной организации. Среди его работодателей были такие компании, как Kraft Foods, Hochland, Perfetti Van Melle, Schweppes.
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