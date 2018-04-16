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ВСМПО-АВИСМА оценит молодежных лидеров
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ВСМПО-АВИСМА оценит молодежных лидеров 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В проекте ВСМПО-АВИСМА «Шаг вперед» участвуют молодежные лидеры и их заместители из каждого цеха, передает газета «Новатор». Они будут проводить субботники, конкурсы, соревнования, встречи с ветеранами, викторины, квесты и путешествия организовывать шефскую и благотворительную работу. За каждое мероприятие участники «Шага вперед» будут получать баллы в зависимости от того, какой процент рабочих удалось привлечь. Организаторы проекта предложат также зачетные мероприятия, для организации которых придется поработать сразу нескольким молодежным лидерам.
Через три месяца планируется подвести предварительные итоги «Шага вперед». Окончательно победителей определит комиссия во главе с гендиректором корпорации Михаилом Воеводиным. Они получат денежные премии и особые звания.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно Михаил Воеводин встретился с молодежью ВСМПО. На встрече обсуждалось, в частности, строительство жилья для сотрудников.
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